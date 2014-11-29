مسئولین باید بدانند که مردم به منزله گوش و چشم آنها هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی در درس اخلاق این هفته خود که در محل نمازخانه بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد، به تشریح وظیفه مسئولین نسبت به مردم و مردم نسبت به یکدیگر پرداخت. وی گفت: همه مردم یکسان نیستند، بلکه طبق فرمایش رسول گرامی اسلام مردم همانند معادن مختلفی هستند لذا تا مسئولین مردم را نشناسند نمی توانند خلافت و حکومت خوبی داشته باشند.

وی با تطبیق حدیث شریف «کلّکم راع و کلّکم مسؤول عن رعيّته» حضرت رسول (ص) با آیه ۳۶ سوره مبارکه اسراء گفت: خداوند در سوره مبارکه اسراء سفارش به مراقبت از گوش و چشم و قلب می کند چرا که آنها مورد پرسش قرار می گیرند، از طرفی پیامبر گرامی اسلام می فرمایند «کلّکم راع و کلّکم مسؤول عن رعيّته» این حدیث به این معناست که مردم به منزله چشم و گوش و قلب یکدیگر و مسئولین هستند.

وی ادامه داد: طبق فرموده پیامبر همانطور که از چشم و گوش خود محافظت می کنید و در مقابل آن مسئول هستید، همه مردم باید نسبت به یکدیگر به منزله چشم و گوش باشند. ما موظفیم خود را گوش و چشم و قلب یکدیگر بدانیم و از طرفی مسئولین باید بدانند که مردم به منزله گوش و چشم آنها نیز هستند.

آیت الله جوادی با تاکید بر توجه ویژه به مشکلات جوانان و احساس مسئولیت کردن نسبت به آنها از طرف همه جامعه و مسئولین خاطرنشان کرد: درکلام پیامبرگرامی اسلام کسی از مردم بر دیگری برتری ندارد. این فکر جامعه را متمدن می کند. ایشان می فرماید همانطور که از گوش و چشم خود محافظت و حفاظت می کنید از مردم و جوانان حفاظت و حمایت کنید و نگذارید این جوانان بر اثر بیکاری به سمت اعتیاد و بیراهه و کج راهه بروند.

جوادی آملی با تاکید بر احیاء امر به معروف و نهی از منکر، طریقه صحیح انجام این فریضه واجب را یادآور شدند و اذعان داشت: اگر کسی بر اثر بدحجابی یا مشکلی دیگر در جامعه حضور پیدا کرد لازم نیست به او گفته شود و یا با او برخوردی صورت گیرد بلکه هنگام حضور این فرد در جامعه بعد از انزجار قلبی داشتن از رفتار وی، نشان دادن چهره عبوس و ابروی در هم کشیده به نشانه اعتراض به وی او را نسبت به کارش آگاه می کند و این شخص وقتی توجه همه افراد را به این صورت به رفتار خود ببیند رفتار خود را اصلاح می کند.

وی تاکید کرد: جوان اگر بداند که جامعه آن را به اندازه چشم و گوش خود دوست دارد و نمی گذارد او هدر برود قطعا وقتش را صرف هر کاری نمی کند.

جوادی توجه به سیره اهل بیت(ع) را در انجام واجبات و دستورات دینی توصیه فرمودند و اظهار داشت: ائمه با رقت قلب، مهربانانه، لطیفانه و بارعایت ادب و احسان جامعه را اصلاح می کردند، سیره ائمه در برخورد با مشکات جامعه و حل مشکلات آن اینگونه بوده است، چرا که سخنان آنها عاطفه ایجاد می کنند.