مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

-صلیب سرخ جهانی : اوضاع غیر نظامیان در بنغازی به سبب درگیریها بی نهایت سخت است.

-سوریه:حملاتی که آمریکا علیه داعش به راه انداخته، سبب تضعیف این گروه نشده است.

-مرکز پزشکی بنغازی : از اکتبر گذشته تا کنون، 399 نفر در درگیریهای مسلحانه کشته شده اند.

-الجزایر حمله تروریستی به مسجدی در نیجریه هنگام نماز جمعه را محکوم کرد.

-درگیریها میان نیروهای امنیتی و معترضان در الجزایر، دو کشته و 40 زخمی به جا گذاشت.

-رسانه ها از فرار بیش از 10 هزار خانواده از بنغازی به سبب درگیریهای مسلحانه خبر دادند.

-هیئتی پارلمانی از اروپا برای اطلاع از آثار تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی وارد غزه شد.

-گروه تروریستی داعش از طریق قرار دادن مواد منفجره در قرآن کریم برای انجام حملات خود در دیالی استفاده می کند.

-المرزوقی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر تونس اعتراض کرد و دور دوم هم به تاخیر افتاد.

-المرزوقی : در معرض هجمه سنگینی قرار داشتم که سبب کاهش آرایم در برابر السبسی شد.

-نظامیان رژیم صهیونیستی، منازل فلسطینیها در شرق خان یونس را گلوله باران کردند.

-فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت فرانسه کشور فلسطینی را نه به عنوان یک خدمت بلکه به عنوان یک حق به رسمیت خواهد شناخت.

-هیئتی از حزب کارگر ترکیه امروز رسما به سوریه سفر می کند.

-گروه تروریستی انصارالشریعه وابسته به القاعده مسئولیت حمله به سفارت آمریکا در یمن را برعهده گرفت.