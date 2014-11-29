مسعود کوثری مدیر انتشارات علمی، فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راهاندازی کتابفروشی جدید این موسسه انتشاراتی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: موسسه انتشارات علمی و فرهنگی در حال حاضر دو کتابفروشی فعال دارد یکی در راسته خیابان انقلاب که به فروش کتب دانشگاهی برای دانشجویان اختصاص دارد و یکی هم در خیابان کریمخان که بیشتر به عرضه آثار حوزه ادبیات کودک و نوجوان میپردازد. ما در صدد هستیم که یک فروشگاه دیگر به دو فروشگاه قبلی در راسته انقلاب و کریمخان، اضافه کنیم تا حضور انتشارات در عرصه فروش کتاب پررنگتر شود.
رسته تازه فعالیت علمی، فرهنگی؛ انتشار کتابهای «پرنده آبی» در حوزه کودک و «نیایش» در حوزه دین
وی همچنین از برنامه انتشارات علمی، فرهنگی در دوره جدید برای انتشار کتابهای موسوم به «پرنده آبی» در حوزه کودک و نوجوان و کتابهای موسوم به «نیایش» در حوزه ین، دعا و وجوه فلسفی آنها سخن گفت و تاکید کرد که این اقدام در کوتاهمدت محقق خواهد شد.
کوثری افزود: انتشارات علمی، فرهنگی در گذشته بیشتر بر انتشار آثار حوزه تاریخ، تمدن، متون نسخ اصلی و کتابهای پایه متمرکز بوده است، در دوره جدید علاوه بر این حوزهها، در حوزههای علوم اجتماعی و ارتباطات هم سرمایهگذاری زیادی انجام دادهایم و انشاءالله این موسسه انتشاراتی در اواسط سال آینده تعداد زیادی از این کتابهای چاپ اول را وارد بازار نشر کشور خواهد کرد.
دو دایرهالمعارف در حوزه ارتباطات در حال ترجمه داریم
مدیر انتشارت علمی، فرهنگی با بیان اینکه انتشار کتابهایی در علوم ارتباطات اجتماعی هم به لحاظ روشی و با تاکید بر روش کیفی و هم به لحاظ عرصههایی که مغفول واقع شده و تاکنون از این حوزه که کمتر به آن توجه شده است، در دوره جدید مورد تاکید است، گفت: در همین راستا ما ترجمه و چاپ دو دایرهالمعارف در حوزه ارتباطات را در دست انجام داریم؛ یکی از آنها دایرهالمعارف بینالمللی ارتباطات است که نسخه انگلیسی آن، ۱۲ مجلد است و در حال حاضر به صورت موضوعی در دست ترجمه است و انشاءالله ۵ جلد آن تا اواسط سال آینده چاپ خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به ترجمه و انتشار این دایرهالمعارف بزرگ طی یک دوره ۲ ساله، افزود: در حال حاضر هم کار ترجمه یک دایرهالمعارف دیگر در حوزه روشهای کیفی هستیم که دایرهالمعارف معروفی در جهان محسوب میشود و تاکنون ۵ بار از سوی انتشارت «سیج» چاپ شده است. فکر میکنم این دایرهالمعارف تا پایان سال به چاپ برسد.
بازچاپ کتابهای پرفروش سالهای آغازین فعالیت علمی، فرهنگی
کوثری همچنین از شناسایی کتابهای پرفروش انتشارات علمی فرهنگی در چند دهه فعالیت آن با هدف بارچاپ آنها با ویراست و آرایشی تازه خبر داد و اضافه کرد: بخشی از این کتابها که قبلاً تجدید چاپ شدهاند، با صفحهآرایی و حروفچینی مجدد وارد بازار خواهند شد، بخش دیگری از این کتابها علیرغم اینکه پرفروش بوده، ولی تجدید چاپ نشدهاند، ما بررسی خواهیم کرد و با توجه به زمان زیادی که از چاپ اول آنها میگذرد، چنانچه مناسب و متناسب با فضای فرهنگی و وضعیت امروز جامعه ایران باشد، دوباره چاپ خواهند شد.
مدیر انتشارت علمی، فرهنگی در همین رابطه ادامه داد: در همین حال مجموعهای ۵۰ جلدی از کتابهای جیبی که سالهای قبل از سوی علمی، فرهنگی چاپ شدهاند، در حال تجدید چاپ هستند. مجموعهای هم مرتبط با آثار کلاسیک جهان و همچنین کتابهایی مرتبط با تاریخ و تمدن ایران و اسلام که قبلاً و عمدتاً به صورت حروفچینی سُربی چاپ شدهاند، در حال آمادهسازی برای چاپ با شیوههای جدید هستند که از جمله آنها ایلیاد و اُدیسه (سعید نفیسی) است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد انتشارات علمی و فرهنگی بتواند جای سابق خود را در میان اهل فرهنگ و هنر و کتاب پیدا کند و بتواند آثاری کاربردیتر به ویژه در زمینههای هنر اسلامی و تمدن ایرانی، اسلامی و همچنین کتابهایی که ناشران دیگر به دلیل محدودیت مالی کمتر امکان چاپ آنها را داشته باشند، به جامعه کتابخوان کشور عرضه کند.