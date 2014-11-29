جایزه بهترین کارگردانی جشنواره مقدونیه در دستان فیلمساز عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «خاطرات روی سنگ» به کارگردانی شوکت امين کورکی و با فیلمبرداری سینماگر ایرانی سالم صلواتی که با همکاری تعدادی از عوامل سینمای ايران، آلمان و کردستان عراق آماده شده است، در بخش رقابتی اصلی سیزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فيلم «سینهدایز» در كشور مقدونیه به نمایش درآمد.
در این جشنواره جایزه بهترین کارگردانی به شوکت امين کورکی اهدا شد که به نمایندگی از این کارگردان کرد عراقی، ممد اکتاش فیلمنامهنویس و تهیهکننده این فیلم، جایزه بهترین کارگردانی جشنواره را دریافت کرد.
بخش رقابتی اصلی جشنواره بینالمللی فيلم «سینهدایز» تنها به فیلمهای اروپایی یا محصول مشترک با کشورهای اروپایی اختصاص دارد و فیلم سینمایی «خاطرات روی سنگ» که به عنوان محصول مشترک آلمان و کردستان عراق در این جشنواره حضور داشت، برای تصاحب این جایزه، با فیلمهایی از کشورهای ایتالیا، روسیه، اتریش، ترکیه، آلمان، جمهوری چک، اکراین، گرجستان، رومانی و اسپانیا به رقابت پرداخت.
اعضای هیئت داوران بخش رقابتی اصلی جشنواره بینالمللی فيلم «سینهدایز» شامل کریستیان دولافیر استاد دانشگاه و محقق سینما از اتریش، لیدیا میلو سینماگر از برزیل و ادواردو وینسپر سینماگر از ایتالیا، بعد از دیدن و ارزیابی فیلمهای این بخش از جشنواره، جایزه بهترین فیلم را به فیلم سینمایی «تیر» به کارگردانی آلبرتو فاسولو از ایتالیا، جایزه بهترین کارگردانی را به شوکت امين کورکی برای کارگردانی فیلم سینمایی «خاطرات روی سنگ» از آلمان و کردستان و جایزه بهترین فیلمنامه را به فیلمنامه فیلم سینمایی «تاریخ کور» به کارگردانی لوان کوگاشویلی از کشورهای گرجستان و اکراین اهدا کردند.
جشنواره بینالمللی فيلم «سینهدایز» در روزهای 22 آبان ماه تا اول آذر مصادف با 13 تا 22 نوامبر 2014 در شهر اسکوپیه در کشور مقدونیه برگزار شد.
«خاطرات روی سنگ» در آخرین حضور بینالمللی خود، در بخش رقابتی «نتپک آسیا» در بیستمین دوره جشنواره بینالمللی فيلم کلکته در كشور هندوستان به نمایش درآمد.