به گزارش خبرنگار مهر، «شهرآورد» یک برنامه عصرگاهی اجتماعی است که به معضلات، دغدغه های اخلاقی و رفتاری جامعه برای نسل جوان با زبانی طنز می پردازد و قرار است از یکشنبه نهم آذر اولین قسمت آن روی آنتن شبکه یک برود.

این برنامه بر پایه متن استوار است و کنداکتوری با ریتم تند دارد. بیشتر زمان این برنامه را پلاتوهای مجری و نیز آیتم های تولیدی به خود اختصاص می دهد. این برنامه در بخش های کوتاه نیز گفتگوی مجری و مهمانان مرتبط با موضوع را خواهد داشت.

از جمله آیتم های این برنامه می توان به «قصه های شهرزاد»، «سلفی نگاری»، «جوونم جوونای قدیم» و «ممیزی شعر و ترانه» اشاره کرد که آیتم آخر یک کار نمایشی است که در آن هر بار خواننده‌ای برای دریافت مجوز یکی از ترانه هایش به یک اداره ممیزی می رود و با اتفاقات طنزی مواجه می شود.

دکور برنامه از نوع فعال و اینترکتیو است که نسبت به موضوعات و حالات برنامه تغییرات مختلفی دارد.

تعداد زیادی مرد سفید پوش(white man) در برنامه حضور دارند که اکثر واکنش به موضوعات برنامه، توسط این افراد انجام خواهد شد.

برنامه «شهرآورد» به تهیه کنندگی و کارگردانی حامد جوادزاده، روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه هر هفته از ساعت 15:45 الی 17 به صورت زنده پخش می شود. اجرای این برنامه توسط سعید پورمحمودی مجری رادیو انجام می شود.

این برنامه کاری از گروه اجتماعی شبکه اول سیما است که جایگزین برنامه «امروز هنوز تموم نشده» شده است.

برخی از عوامل برنامه عبارتند از سردبیر و دستیار کارگردان: ریحانه سعیدیان، مدیر تولید: هادی خرسند، نویسنده: مجتبی خسروی، مدیر روابط عمومی: اشکان حاجی‌عبدالهی.