روند ساخت پروژه توسعه بندری در انزلی رضایت بخش است

حسن خسته بند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موج شکن های این پروژه در سمت شرقی ساخته شده است.

وی اظهارداشت: برای پهلوگیری کشتی ها در قسمت شرقی موج شکن احداث اسکله در دستور کار است.

عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی گفت: موج شکن های قسمت غربی پروژه مزبور تا پایان سال جاری تکمیل می شود، از این قسمت بیشتری برای گردشگری و تفریح استفاده خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه مبلمان قسمت غربی موج شکن تا هفته دولت سال آینده آماده می شود، افزود: این موج شکن نقش مهمی در جذب و توسعه گردشگری منطقه دارد.

خسته بند همچنین دریای خزر را ظرفیتی منحصربفرد برای توسعه گردشگری دانست و بر ضرورت توسعه زیر ساخت های گردشگری در منطقه تاکید کرد.

وی در ادامه به بحث راه آهن گیلان اشاره کرد و اذعان داشت: داشتن راه آهن آرزوی 150 ساله مردم استان است.

عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی گفت: هفت کمپانی بزرگ در طول 150 سال گذشته برای اجرای این پروژه اعلام آمادگی کردند اما روس ها و انگلیسی ها مانع این کار شدند.

وی افزود: امسال افزون بر 320 میلیارد تومان برای پروژه راه آهن گیلان اعتبار اختصاص یافته و تخصیص این میزان اعتبار 100 درصد خواهد بود.

خسته بند با بیان اینکه بوق قطار قزوین – رشت در سال 1395 در گیلان به صدا در می آید، اظهارداشت: خط ریلی نقش مهمی در توسعه استان دارد.

وی تاکید کرد: پروژه راه آهن گیلان باید به انزلی و آستارا متصل شود در غیر اینصورت توجیه اقتصادی ندارد.

عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی به احداث کارخانه کشتی سازی در دریای خزر اشاره کرد و گفت: ایجاد کارخانه کشتی سازی و تعمیرات کشتی علاوه بر افزایش ایمنی کشتی های ایرانی در دریای خزر موجب صرفه جویی ارزی قابل توجهی برای کشور و اشتغالزایی در گیلان خواهد شد.