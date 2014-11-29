"شنبه گردی" صنایع مشکل دار در دفتر استاندار لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه صنعت و تولید در استان لرستان به عنوان یکی از ارکان مهم رونق اقتصادی طی سالهای گذشته با چالشهای متعددی مواجه بوده، چالشهایی که هر کدام منجر به خسارات جدی به پیکره این بخش شده است.

این در حالیست که مطابق آخرین گزارش مرکز آمار ایران بین ۶۸ تا نزدیک به ۹۰ درصد اشتغال زایی در استانهای مختلف کشور از طریق بنگاههای بخش خصوصی ایجاد شده است و همین امر اهمیت توجه به این حوزه برای حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری را دوچندان می کند.

طی سالهای گذشته مشکلات متعدد از نوسان نرخ ارز گرفته تا تورم و سودهای بالای بانکی در کنار اجرای ناقص هدفمندی یارانه ها بخش صنعت و تولید کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرد، مشکلاتی که منجر به از دست رفتن بخشی از اشتغال و تولید این بخش مهم اقتصادی شد.

در استان لرستان نیز به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد حدود هزار و ۶۰۰ واحد تعطیل یا نیمه‌تعطیل وجود دارد که مطابق آسیب شناسی صورت گرفته بیش از ۷۰ درصد این واحدها در فاصله‌ زمانی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ دچار مشکل شده‌اند.

در این راستا دولت یازدهم اولویت خود را در استان لرستان حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و بنگاههای فعال اقتصادی قرار دارد تا از یک سو با بهبود برخی شاخصهای اقتصادی از جمله نرخ تورم و از سوی دیگر با پیگیری رفع مشکل تسهیلات واحدهای صنعتی استان برخی از مشکلات این واحدها زمینه رفع شدن پیدا کنند.

رصد مشکلات واحدهای صنعتی لرستان

قدرت اله ولدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر به اقدامات سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان طی شش ماه اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: طی این مدت چندین کارگروه در حوزه صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد بطوریکه در یکی از این کارگروه ها پس از آسیب شناسی های صورت گرفته ۵۰ طرح بزرگ صنعتی برای اعطای تسهیلات انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه پس از شناسایی این واحدهای صنعتی بین هشت نفر از کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت برای بررسی توزیع شد عنوان کرد: در این راستا مسائل و مشکلات این طرحهای صنعتی از سوی کارشناسان سازمان از صفر تا ۱۰۰ مورد بررسی قرار می گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه در این راستا هر ۱۵ روز تا یک ماه وضعیت پیشرفت فیزیکی طرحها و مسائل و مشکلات آنها از سوی کارشناسان سازمان مورد بررسی و رصد قرار می گیرد ادامه داد: برای هر کدام از این طرحها جلسات و دستور کارهای متفاوتی در نظر گرفته شده است.

تدوین برنامه برای اجرای طرحهای صنعتی در لرستان

ولدی همچنین از تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در زمینه اجرای طرحهای صنعتی استان خبر داد و گفت: یک برنامه اورژانسی برای طرح های ضروری و واحدهای صنعتی گرفتار تعریف شده که در قالب آن از همه طرح های مشکل دار سایر شهرستانها بازدیدهای میدانی صورت گرفت.

وی با بیان اینکه هر هفته کمیته بررسی مشکلات و گرفتاری های صنایع استان برگزار می شود گفت: در قالب این کمیته مسائل و مشکلات صنایع استان با دستگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت رفع آنها از سوی دستگاههای مختلف تاکید می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با بیان اینکه اگر در این کمیته به نتیجه ای در رابطه با رفع مشکلات واحدهای صنعتی با دستگاههای اجرایی نرسیدیم این موضوع در حوزه معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان مورد بررسی قرار می گیرد گفت: در این راستا جلساتی با حضور معاون برنامه ریزی استاندار، بانکها، دستگاههای مختلف و سازمان صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی استان برگزار می شود.

شنبه هایی برای بررسی مشکلات واحدهای صنعتی

ولدی افزود: در نهایت اگر مشکلات واحدهای صنعتی استان طی این دو مرحله رفع نشد روزهای شنبه هر هفته جلساتی به ریاست استاندار لرستان برگزار و مشکلات و گرفتاریهای واحدهای صنعتی مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه مرحله آخر که به موضوع مشکلات واحدهای صنعتی استان اختصاص پیدا می کند استفاده از طرفیت ستاد تسهیل وزارت صنعت، معدن و تجارت است گفت: مسائل و مشکلات ۶۰ تا ۷۰ واحد صنعتی استان را از طریق این ستاد رفع کرده ایم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان افزود: ۵۰ درصد مشکلات واحدهای صنعتی استان با برگزاری جلساتی در معاونت و برنامه ریزی استانداری لرستان، ۳۰ درصد آن ها با ورود شخص استاندار و ۲۰ درصد دیگر با ارجاع به ستاد تسهیل وزارتخانه رفع می شوند.

عمده مشکلات واحدهای صنعتی لرستان

ولدی مشکل اساسی واحدهای صنعتی لرستان را تسهیلات بانکی، تامین مواد اولیه، عدم وجود زیرساختهای مناسب در بخش صنعت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر زاگرس خودرو، کارخانه سیمان پلدختر، کارخانه سیمان خرم آباد، یخچال سازی خرم آباد، کارخانه پارسیلون، کارخانه فارسیت دورود، کارخانه کاشی جم، کارخانه فروآلیاژ ازنا و ...از جمله صنایع مشکل دار استان هستند.

وی افزود: به طور مثال یکی از مشکلات کارخانه فارسیت دورود و فولاد صدر خرم آباد به فروش نرفتن محصولات این کارخانجات بود که با اخذ مصوبه هایی از شورای توسعه و برنامه ریزی و شورای فنی استان مکاتباتی برای فروش محصولات این کارخانجات صورت گرفت و این مشکل صنایع یاد شده رفع شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجات استان لرستان افزود: همچنین طی شش ماه اخیر چهار نفر از معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت و شش مدیر کل تخصصی وزارتخانه به استان دعوت شده که با همه صنعتگران استان جلساتی داشته و مشکلات آنها را شنیدند که این امر موجب آشنایی مدیران کشوری از وضعیت صنایع و معادن لرستان شده است.

تسریع در روند صدور جواز تاسیس صنایع در لرستان

ولدی در بخش دیگری از سخنهان خود از تسریع در روند صدور جواز تاسیس صنایع در استان لرستان خبر داد و گفت: مطابق قانون ظرف پنج روز برای هر مراجعه کننده برای تاسیس یک مجموعه صنعتی بایستی مجوز صادر شود که ما این زمان را به ۴۸ ساعت تقلیل دادیم.

وی به روند صدور جواز تاسیس در استان لرستان با برنامه ریزی های جدیدی که صورت گرفته اشاره کرد و گفت: در این روند سه موضوع اهلیت مالی، علمی و تخصصی و همچنین اشباع نبودن طرح صنعتی در استان مدنظر قرار می گیرد و در این صورت برای طرحهای صنعتی جواز تاسیس صادر می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان افزود: اخیرا با مشورت استاندار لرستان به این نتیجه رسیدیم که صدور مجوز را به هشت ساعت برسانیم که برای صدور مجوز به صنعتگران سوال هایی در زمینه اهلیت مالی و علمی شخص، تخصص و تجربه و برنامه زمان بندی اجرای طرح پرسیده می شود.

وی ادامه داد: برای تسریع در زمان صدور جواز تاسیس برای افراد متقاضی به دنبال تشکیل یک پنجره واحد هستیم تا از این طریق هر دستگاهی که در زمینه صدور مجوز دخیل است بصورت آنلاین پاسخگوی متقاضی باشد.

حضور مستمر مسئول فنی در معادن لرستان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتها و برنامه ریزی های صورت گرفته در حوزه معادن استان اشاره کرد و گفت: در این راستا اقدامات اساسی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در دستور کار قرار گرفته شده است.

وی بر حضور مستمر مسئول فنی در معادن استان تاکید کرد و بیان داشت: متاسفانه تا قبل از این حدود ۷۰ درصد از مسئولین فنی معادن بطور مستمر در محل حوزه خدمت خود حضور نداشتند که این امر بیشتر به دلیل دو شغله بودن این افراد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان ادامه داد: هم اکنون بنا به اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان تمامی مسئولین فنی معادن استان موظف هستند بطور دائم در محل حضور داشته باشند.

ولدی تعداد واحدهای معدنی استان لرستان را ۳۰۰ مورد عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۱۰۰ واحد شن و ماسه بوده و ۲۰۰ مورد نیز در سایر محصولات معدنی فعالیت دارند.

وی افزود: در حال حاضر از ۲۶ نوع ماده معدنی در استان لرستان ۱۸ نوع استخراج می شود.

نقشه های یک ۲۵ هزارم استان در حال تهیه است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان همچنین به فعالیت های این سازمان در حوزه زمین شناسی اشاره کرد و گفت: دفتر منطقه ای زمین شناسی در لرستان مدت دو سال است که شروع بکار کرده و اطلاعات پایه ای و نقشه های یک ۲۵ هزارم استان در حال تهیه هستند.

ولدی افزود: از رئیس زمین شناسی کشور خواسته شد لایه های زمین شناسی لرستان را مطالعه کرده و اطلاعاتی در زمینه پهنه بندی های استان در زمینه خطرات سیل و زلزله را انجام داده و در اختیار استان قرار دهند.

وی اضافه کرد: مطابق توافق صورت گرفته با رئیس زمین شناسی کشور مطالعات زمین شناسی لرستان در سال ۹۳ انجام شد به طوریکه تا کنون ۲۵۰ برگه نقشه یک ۲۵ هزارم استان که می تواند اطلاعات و زیربنای معادن استانی را به نتایجی برساند تهیه شده است.

تهیه گزارش جامع در سه حوزه معادن فلزی، غیر فلزی و قیر

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان بیان داشت: توافق دیگری با موسسه قرب کربلا از شرکت مشاوره طاها وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء صورت گرفت و گزارش جامعی در سه حوزه معادن فلزی، غیر فلزی و قیر ارائه دادند.

ولدی از اختصاص اعتبار دو میلیارد تومانی از سرجمع اعتبارات شناور برای مطالعات زمین شناسی استان خبر داد و اضافه کرد: همچنین بنا شده است حدود هشت میلیارد تومان به زمین شناسی کشور برای مطالعه و تهیه اطلاعات پایه ای در زمینه زمین شناسی و نقشه های یک ۲۵ هزارم استان تزریق شود.

وی با بیان اینکه در لرستان تا چند سال گذشته حتی یک برگه نقشه یک ۲۵ هزارم وجود نداشت افزود: این نقشه ها پنج لایه اطلاعاتی دارند که هر کدام از این لایه ها به یک حوزه تخصصی مربوط می شوند لذا بایستی تمامی این نقشه ها تهیه شوند.

اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان به پیگیری های استاندار لرستان و سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص دریافت تسهیلات برای واحدهای صنعتی لرستان اشاره کرد و بیان داشت: امسال مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در بخش سرمایه در گردش و در بخش تکمیل و توسعه در اختیار لرستان قرار گرفت.

ولدی ادامه داد: از این مبلغ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن استان اختصاص یافت که ۶۳۲ میلیارد تومان آن برای ۵۳۵ واحد صنعتی معدنی در نظر گرفته شد.

وی افزود: ۶۷۷ میلیارد تومان دیگر برای ۱۱۵ طرح نیمه تمام اختصاص داده شد و ۲۰۰ میلیارد تومان مابقی به سایر دستگاه های استان اختصاص یافت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان به قول های رئیس بانک مرکزی کشور مبنی بر اعطای تسهیلات به لرستان بدون در نظر گرفتن سقف تسهیلات اشاره کرد و گفت: رئیس کل بانک مرکزی قول دادند که لرستان هر میزان تسهیلات بخواهد با سود ۲۲ درصد دریافت خواهد کرد لذا برای پیگیری این موضوع جلساتی با بانک های تجارت و کشاورزی به نمایندگی از سایر بانک ها برگزار شد تا بتوانیم این موضوع را به نتیجه برسانیم.

معرفی ۱۸۱ طرح نیمه تمام به سازمان صنایع کوچک

ولدی عنوان کرد: ۲۶۹ واحد تولیدی چه در بخش معدن و چه در بخش صنایع معدنی برای اعطای تسهیلات به حوزه امور معادن و صنایع معدنی وازرتخانه معرفی شده و تقاضای ۷۷ میلیارد تومان تسهیلات برای این تعداد واحد مطرح شده است.

وی افزود: همچنین ۲۳۶ واحد صنعتی با ۲۰۴ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش به حوزه مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی وزارتخانه معرفی شده و ۱۸۱ طرح نیمه تمام نیز برای اخذ ۲۰ میلیارد تومان سرمایه ثابت به این حوزه معرفی شده اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان ادامه داد: ۳۳ واحد صنعتی بزرگ لرستان به بانکها برای دریافت ۲۸۳ میلیارد تومان تسهیلات معرفی شده است.

ولدی تصریح کرد: ۵۰ طرح اولویت دار ویژه در لرستان مشخص شده اند که شش هزار میلیارد تومان تسهیلات برای آن ها مورد نیاز است.

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گفتگو: فاطمه حسینی