لیگ جهانی کشتی بار فنی چندانی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ثمربخش در پایان نخستین دوره رقابتهای لیگ جهانی کشتی آزاد، با بیان این مطلب افزود: لیگ جهانی کشتی با ابتکار و همت فدراسیون کشتی و رایزنی‌های متعدد این متولیان در ایران برگزار شد که خوشبختانه تیم بیمه رازی شهدای جویبار توانست مقتدرانه قهرمان این پیکارها شود.

وی در ادامه افزود: از سویی دیگر نمایندگان اتحادیه جهانی کشتی به این موضوع اذعان کردند که جای لیگ جهانی کشتی در این رشته کاملا خالی بود که ایران توانست نخستین دوره آنرا برگزار کند.

رئیس هیات کشتی استان مازندران تصریح کرد: یکی از نکات قابل توجه و تامل لیگ جهانی کشتی آزاد، سطح فنی و کیفی نه چندان دلچسب رقابتها بود که باید برای دور بعدی لیگ جهانی مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: ما شاهد حضور تیم‌های پرقدرت و ستاره های کشتی نبودیم که این امر به نوعی در سطح کیفی و فنی مسابقات تاثیرگذار بود. در هر حال فدراسیون کشتی و همچنین تمامی اهالی مازندران برای میزبانی هر چه بهتر این مسابقات زحمت کشیدند که باید از تمامی عوامل اجرایی تشکر کرد.

ثمربخش در پایان به اشاره به قهرمانی تیم بیمه رازی شهدای جویبار گفت: از همان ایتدا مشخص بود این تیم قهرمان مسابقات خواهد شد چراکه بسیاری از ستارگان و نامداران کشتی آزاد ایران و جهان با دوبنده این تیم به میدان رفتند و حریفان خود را یکی پس از دیگری شکست دادند.