کمیته ویژه پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی استان اصفهان آغاز به کار کرد

عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان با نائب رئیس مجلس، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی، وزیر اقتصاد و دارایی و معاونین وی و برخی از مسئولان بانکی کشور در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: این نشست به دنبال پیگیری‌های قبلی و جلساتی که با بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان بزرگ اقتصادی استان اصفهان برگزار شده بود، تشکیل شد.

وی تشکیل کمیته‌ای ویژه با حضور معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد و دارایی با همراهی رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان را از مصوبات جلسه روز گذشته در مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: بر این اساس مقرر شد طی هفته‌های آینده مجموعه‌ای از گزارش‌های کارشناسی حاوی راه حل مشکلات و پاسخگویی حداکثری به مطالبات بخش اقتصادی و تولیدی اصفهان را برای صدور دستورات لازم تهیه کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان استان اصفهان پیگیری مشکل فعالان اقتصادی را در دستور کار ویژه قرار داده‌اند.