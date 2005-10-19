  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۷ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۵۲

از طريق دو پايگاه اطلاع رساني " امداد " و " عاطفه ها "

نيكوكاران حامي ايتام مي شوند

ستاد احسان و نيكوكاري كميته امداد امام(ره) اعلام كرد : دو پايگاه اطلاع رساني امداد و عاطفه ها آماده ارائه اطلاعات لازم در زمينه مشاركت خيرين و نيكوكاران در طرح اكرام ايتام است .

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين پايگاه اطلاعاتي در مورد طرح اكرام ايتام شامل معرفي طرح اكرام ، عملكرد اين طرح ، نحوه پذيرش حاميان نيكوكار و معرفي ايتام تحت حمايت موجود است .

اين گزارش حاكي است ، حاميان نيكوكار مي توانند با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني www.ATEFEHA.COM  و WWW.emdad.ir  يتيم با يتيمان مورد در خواست خود را انتخاب نموده و حمايت از انها را عهده دار شوند.

گفتني است ، در طرح اكرام ايتام كه از سوي كميته امداد اجرا مي شود افراد خير و نيكوكار مي توانند با تقبل ماهيانه حداقل ده هزار  تومان براي هر يتيم ، حمايت مالي يك يا چند كودك يتيم را بر عهده بگيرند .

کد مطلب 243166

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها