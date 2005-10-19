نيكوكاران حامي ايتام مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين پايگاه اطلاعاتي در مورد طرح اكرام ايتام شامل معرفي طرح اكرام ، عملكرد اين طرح ، نحوه پذيرش حاميان نيكوكار و معرفي ايتام تحت حمايت موجود است .

اين گزارش حاكي است ، حاميان نيكوكار مي توانند با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني www.ATEFEHA.COM و WWW.emdad.ir يتيم با يتيمان مورد در خواست خود را انتخاب نموده و حمايت از انها را عهده دار شوند.

گفتني است ، در طرح اكرام ايتام كه از سوي كميته امداد اجرا مي شود افراد خير و نيكوكار مي توانند با تقبل ماهيانه حداقل ده هزار تومان براي هر يتيم ، حمايت مالي يك يا چند كودك يتيم را بر عهده بگيرند .