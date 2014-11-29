به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شعبانپور صبح شنبه در نشست اعضای هیئت مدیره انجمن افزود: این انجمن یکی از تشکلهایی است که دارای برنامه مدون بوده و اقدام به ایجاد بانک اطلاعاتی لازم کرده است.

شعبان پور افزود؛ یکی دیگر از اقدامات مهم انجمن تفکیک گروه های کالایی و تشکیل کمیته های تخصصی با چارت سازمانی بود.

وی همچنین اضافه کرد: انجمن کلیه تشکلهای تخصصی و صنفی ساختمان را به صورت یک تشکل گردهم آورده تا همه مسائل و مشکلات این حوزه بصورت یکجا برنامه ریزی، پیگیری و پیاده سازی شود تا به نتیجه و هدف مورد نظر دست یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران با بیان اینکه همگی باید در راستای ایده آل ها حرکت کنیم خاطرنشان کرد: خدمات درست و کارشناسی، در ذهن مردم می ماند و همگان این روش را می پسندند. نوروزی بر اصلاح، تکمیل و اجرای تفاهمنامه فیمابین تاکید کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران دستور داد تمامی کارگاهها بعد از اجرای پروژه ها جمع آوری و تعطیل شوند تا به واحدهای تولیدی زیان وارد نشود.

وی پیشنهاد داد مازندران بصورت پایلوت بکارگیری بتن غلطکی را با حمایت و پشتیبانی مسئولان استانی بویژه اداره کل راه و شهرسازی عملیاتی کند.

وی ابراز امیدواری کرد طرحهای نمونه ملی و استانی را به کمک هم اجرایی و عملیاتی کنیم.

نوروزی تشکل های ذیربط از جمله انجمن صنایع کانی غیرفلزی را بازوی توانمند اداره کل راه و شهرسازی دانست و بر به کارگیری مصالح ساختمانی استاندارد پافشاری کرد و خواستار رواج بتن ریزی با ماشین آلات نوین شد.

رئیس انجمن صنایع کانی غیرفلزی خانه صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در این نشست ضمن معرفی گروههای کالایی انجمن، اقدمات، برنامه ها و عملکرد، گزارشی از وضعیت واحدهای صنعتی عضو انجمن که همگی در حوزه ساختمان و ساخت و ساز فعالیت می کنند ارائه کرد.

حسن رضا دسترنج اعلام کرد: واحدهای تولیدی استان در شرایط سختی بسر می برند که ناشی از بی ثباتی اقتصادی، رکود، اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، تورم زیاد و تحریم های بین المللی بوده است.

عباس رویان نایب رئیس انجمن و رئیس انجمن بتن آماده استان اشباع بازار و ادامه صدور مجوزها در بخشهای صنایع کانی غیرفلزی از جمله بتن آماده و گرانی مصالح سنگی را از جمله مشکلات و چالشهای اعضا برشمرد.

وی با بیان اینکه همه اعضای انجمن بتن دارای علامت استاندارد هستند، آمادگی واحدهای بتن آماده را برای تولید انواع بتن از جمله بتن آر سی سی و غلطکی اعلام کرد.

سایر اعضای هیئت مدیره در این نشست خواستار استفاده از توان بالای فنی، تولیدی و مشاوره ای اعضای و بکارگیری تولیدات استاندارد داخلی استان در پروژه ها و طرح ها شدند.