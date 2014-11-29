به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان با تصویب ماده‌ای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کردند که اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی، دولتی و غیردولتی و همچنین مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد.

برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل ۱۰ درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی، نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌گردد.

توزیع این منابع بین دانشگاه‌های علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تائید معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بر اساس عملکرد واحدهای فوق‌الذکر بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یک بار صورت می‌گیرد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز موظف است هزینه‌کرد اعتبارات مذکور را هر ۶ماه یک بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجرای این ماده است.

به گزارش مهر، این ماده قانونی با ۱۴۴ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.