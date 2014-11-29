محموله نظامی کانادا وارد اوکراین شد

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،یک فروند هواپیمای نظامی کانادا نیمه شب گذشته در فرودگاه شهر کی‌یف، پایتخت اوکراین، به زمین نشست.

وزارت امور خارجه اوکراین اعلام کرد: هواپیمای حامل کمک‌های نظامی دولت کانادا شب گذشته در فرودگاه "بوریس پل" به زمین نشست. "وادیم پریستایکو" سفیر اوکراین در اوتاوا نیز به همراه این محموله به کی‌یف رفته است .

محموله‌ کانادا شامل سه هزار بسته لباس و تجهیزات شخصی مورد نیاز نیروهای مسلح ارتش اوکراین برای فصل زمستان است.

پیش از این رسانه‌های گروهی اعلام کردند که وزارت دفاع کانادا قصد دارد کمک‌های نظامی خاصی به ارزش کلی 11 میلیون دلار به اوکراین بفرستد. بخش اعظم این کمک‌ها شامل تجهیزات و وسایل دفاعی مورد نیاز نظامیان اوکراینی است که در حال اجرای عملیات نظامی در مناطق شرقی این کشور هستند. بخش دیگر این کمک نظامی هم شامل تجهیزات فنی-ارتباطی و بخشی هم شامل وسایل گرم کننده، دستگاه‌های دید شبانه، دارو و تجهیزات پزشکی است.