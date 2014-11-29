هیچ باند و حلقه ای وزارت علوم را قبضه نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: خدا توفیق مجددی نصیبم کرد تا در جمع دوستان در مراسم تودیع و معارفه یا به عبارتی تکریم و معارفه وزیر علوم در مجموعه وزارت علوم قرار داشته باشیم. وزارت علوم تاکنون پنج وزیر و دو سرپرست داشته و این طبیعی است که مراسم متعددی برای آن برگزار شود و ما نیز در این مراسم شرکت کنیم.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: این معرفی های پی در پی نشان از جایگاه مهم آموزش عالی و نگاه ویژه رئیس جمهور و دولت به این وزارتخانه دارد.

وی با طرح این سوال که چرا دولت اصرار دارد مدیریت این بخش همخوان و همسو با نظر دانشگاهیان انتخاب شود، افزود: توسعه علمی پیشنیاز توسعه پایدار و همه جانبه کشور است به شرط امکان و به شرط لازم برای پیشبرد توسعه علمی کشور. دانشگاهیان باید مشارکت فعالی در این فرآیند داشته باشند.

جهانگیری ادامه داد: ما مسئولین و کارگزاران نظام در دولت و مجلس باید نگاهمان به نهاد علمی و دانشگاهی و دستگاه متولی آن یعنی وزارت علوم باید از منظر توسعه علمی باشد نه پنجره سیاست.

وی تصریح کرد: دولت در عین اینکه به دغدغه های منتقدان خود احترام می گذارد، به صراحت گفته است که تفاهم و تعامل با دانشگاهیان به عنوان نخبگان را مبنای سیاست ها و برنامه های خود قرار داده اند و در طول یک سال و نیم گذشته تمام برنامه هایی که در این بخش محقق شده برنامه های ریاست جمهوری و دولت بوده و هیچکدام از برنامه های این وزارتخانه جدا از برنامه های دولت نبوده است. دولت برنامه های وزارت علوم را عین سیاست های برنامه خود می داند و همه برنامه های این وزارتخانه را ارزیابی می کند.

جهانگیری با تشکر از همه مدیرانی که مسئولیت وزارت علوم را قبول کرده اند، گفت: از تمام افرادی که صادقانه آمدند و این مسئولیت را از ابتدا تاکنون قبول کردند و نه نگفتند و خود را در معرض هر آزمونی قرار دادند و گاه جفا دیدند و وفا کردند تشکر می کنم.

وی افزود: دکتر میلی منفرد، توفیقی، فرجی دانا، نجفی، نیلی، دانش آشتیانی و فرهادی مجموعه و منظومه ای از اخلاق، دانش و توانمندی بودند که ما در یک سال گذشته شاهد آن بودیم هیچ یک از این مدیران به دنبال پست و امتیاز خواهی نبودند هیچ یک در برابر مسائل ملی بر مصلحت شخصی اصرار نکردند تا آنجایی که توانستند فعالیت کردند و در برابر تهمت و انگ جز صبر و مدارا عمل نکردند.

وی یادآور شد: شاهد هستیم در وزارت علوم هیچ باند و حلقه ای امور را قبضه نکرده است همه کسانی که مسئولیت را قبول کردند با دستور رئیس جمهور از دنیای علمی خود وارد این عرصه شدند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه از دکتر نیلی و دانش آشتیانی تشکر کرد که علی رغم میل خود این سمت را پذیرفتند و متاسفانه رای اعتماد مجلس را به دست نیاوردند.

وی در ادامه به دکتر نجفی سرپرست وزارت علوم اشاره کرد و گفت: دکتر نجفی در این مدت کوتاه با توانمندی که داشت توانست مسائل دانشگاه را حل کند یکی از این مسائل بورسیه های تحصیلی بود که به حدی خوب این مسئله حل شد که حتی منتقدین نیز تشکر کردند.

جهانگیری افزود: نجفی به رغم بیماری که داشت بعد از دکتر فرجی دانا به فاصله 30 سالی که از این سمت دور بود، وارد وزارت علوم شد و در این مدت کوتاه امور را به دست گرفت. وی از سرمایه بزرگ ما است اگرچه باز به خاطر همین بیماری ما نتوانستیم از حضور وی بیشتر استفاده کنیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه در ادامه با قبول این مسئولیت از طرف دکتر فرهادی گره از کار فروبسته وزارت علوم باز شد و سرانجام دکتر فرهادی بعد از فاصله 29 سال وارد وزارت علوم شدند و با توجه به هوشمندی و صلابتی که در کار دارد ما معتقدیم که به سرعت وزارت علوم را به مسیری که باید هدایت کنند هدایت خواهد کرد.

وی تاکید کرد: دکتر فرهادی از جنس سرپرستان ،مدیران و نامزدهای قبلی هستند و مشی وی مشی اعتدال است و موظف به پاسخگویی به نظام علمی و جامعه دانشگاهی است و به اصلاح امور با اولویت نگاه علمی بر نگاه سیاسی و امنیتی بر دانشگاه ها معتقد است و در این راه فعالیت خواهد کرد. توسعه کیفی و تجاری سازی علمی و برخی برنامه های دیگر از رئوس برنامه های وی خواهد بود و ما خوشحالیم که در این دو مناسب 16 آذر روز دانشجو و 27 آذر وحدت حوزه و دانشگاه دکتر فرهادی در کنار دانشگاهیان خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه افزود: دولت تدبیر و امید در دوران خاصی مسئولیت را پذیرفت و نیازمند برنامه ریزی دقیق و استفاده از همه ظرفیت ها برای مقابله با مشکلات بود و در این راه با حمایت قاطع مقام مظعم رهبری و نخبگان کشور توانست دستاوردهای خوبی را به دست بیاورد که یکی از مسائل که مهمترین آن نیز تعامل و گفتگو است در خصوص مسائل هسته ای بود.

وی افزود: رئیس جمهور با وجود اینکه خود تسلط کامل در این امور داشته یک تیم مذاکره کننده قوی برای این مسئله به کار گرفت که صرفا این تیم به بیانیه دادن اکتفا نکند و تیم قوی بود که کار خود را شروع کرد و با توجه به راهی که رهبری ترسیم کردند و رئیس جمهور مدیریت کردند در زمینه هسته ای به موفقیت های خوبی دست یافتیم. ما دو هدف اصلی را دنبال می کردیم یکی برداشتن تحریم های ظالمانه و یکی هم تثبیت دستاورد هسته ای ملت ایران. در این دوره دیگر در دنیا کسی نمی تواند بگوید که فناوری هسته ای و غنی سازی در خاک کشور نداشته باشیم و در دنیا دیگر کسی تردید ندارد که تحریم ظالمانه باید برداشته شود. دنیا باید بداند تحریم راه ظالمانه ای بود که انتخاب شد. تنها راه در این میان گفتگو است. به خاطر همین مسائل علی رغم توافقاتی که صورت گرفته بود کشورها برای اینکه به توافق جامعی برسند به زمان بیشتری نیاز داشتند و برای همین این مسئله تمدید شد.

جهانگیری ادامه داد: ما در تمام این مسیر حمایت های قاطعانه مقام معظم رهبری را داشتیم و امیدواریم در کوتاه ترین حتی کوتاه تر از زمان اعلام شده به توافق خوبی با کشورهای 1+5 رسیده تا تحریم های ظالمانه برداشته شود.

وی در ادامه افزود: دولت در زمینه اقتصادی توفیقات خوبی داشته است و در کنترل تورم گام هایی خوبی برداشته به طوری که تورم 42 درصدی به حدود 17 درصد رسیده است.

وی در ادامه یکی از سیاست های دولت را اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و افزود: رویکرد ما به اقتصاد مقاومتی یک نیاز جدی برای آینده ایران است و برخورد ما با اقتصاد مقاومتی شعاری نیست و تاکنون جلسات زیادی در این زمینه برگزار شده است تا به راهکارهایی برسیم تا اقتصاد کشور در مقابل تکان هایی که از خارج وارد می شود مقاوم شود.