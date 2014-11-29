به گزارش خبرنگار مهر، در دنیای امروز انسانها به طرز عجیبی وابسته فناوری و امکانات ماشینی - دیجیتالی شده اند که تقریبا زندگی بدون آن غیرممکن می شود، در کشور ما نیز به فراخور نیاز و امکان دسترسی، این فناوریها وارد زندگی انسانها شده بطوریکه جای خالی برخی از آنها حتی برای چندین ساعت، کارهای روزانه و برنامه ریزیها را بر هم می زند.

فناوری تلفن (ثابت و همراه) یکی از امکاناتی است که از سالهای دور وارد ایران شد و امروز به عنوان یک امکان ضروری در زندگی ما نقش ایفا می کند، البته در این میان با گسترش تلفن همراه، نقش تلفن ثابت روز به روز کمرنگ می شود اما هنوز نیز به عنوان یکی از ضروریات زندگی در هر خانه ای موجود بوده و همچنان ابهت گذشته خود را حفظ کرده است بطوریکه حتی قطع چندین ساعته آن ما را با مشکل مواجه می کند.

این در حالیست که پدیده "کابل دزدی" سالانه چندین میلیارد تومان به مخابرات ضرر می زند و به گفته برخی کارشناسان تغییر قیمت مس در بازار به صورت مستقیم شبکه مخابرات را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب افزایش سرقت کابل های مسی می شود.

سرقت کابلهای تلفن سوژه ای تکراری است که هرازچندگاهی تیتر رسانه ها شده و خبر از قطعی های مکرر تلفن می دهد، اینبار نیز این مسئله دامن گیر پاکدشت شده است.

از چهارشنبه هفته گذشته خطوط تلفن برخی مناطق پاکدشت از جمله منطقه پشت پاسگاه که برخی ادارات نیز در این محل واقع شده اند، با اختلال و قطعی مواجه شده و در حالی که بیش از ۷۲ ساعت از قطعی می گذرد، رئیس اداره مخابرات شهرستان از سرقت کابل های تلفن در مناطق مختلف در هفته اخیر خبر می دهد. اما فرماندار و نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی از این موضوع اظهار بی اطلاعی می کنند.

در این راستا رئیس اداره مخابرات پاکدشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته گذشته برخی افراد سودجو در چندین مرحله اقدام به سرقت کابل های تلفن منطقه کرده اند و به تازگی نیز این کابل ها از مقابل ساختمان ۱۱۰ به سرقت رفته است.

مرتضی محمودی از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد.

فقط گزارش سرقت کابل برق را داشته ایم

فرماندار پاکدشت نیز به خبرنگار مهر گفت: در این مورد تا کنون اطلاعاتی به ما داده نشده و فقط در ماه های گذشته سرقت کابل های برق را داشتیم.

علیرضا قاسمی فرزاد در خصوص سرقت کابلهای تلفن اظهار داشت: این مشکل هنوز از طریق مرکز پیام نیز اعلام نشده چراکه بلافاصله به ما منعکس می شود.

وی در پاسخ به سوالی در زمینه اقدامات پیشگیرانه سرقت کابل های برق و تلفن عنوان کرد: تصمیمات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از سرقت کابل برق و موارد و موضوعات سرقت با تشکیل کمیته ای با همکاری اطلاعات، سپاه، بسیج و دستگاه های ذیربط از جمله برق و مخابرات و دستگاه هایی که بیشتر در معرض آسیب و خطر هستند صورت گرفت و تدابیر لازم اتخاذ شد.

پیش بینی راهکارها با حضور مسئولان استانی

این مسئول افزود: در موضوع سرقت کابل برق چندین جلسه با حضور مسئولان استانی برگزار شد و راهکارهایی پیشنهاد کردیم که از آن جمله می توان به سیاستهای تشویقی اداره برق اشاره کرد، در این زمینه اداره برق مبالغی را پیش بینی کرده تا به افرادی سرقتها را گزارش کنند به عنوان هدیه پرداخت شود، در مورد انتظامی نیز همین طور است.

فرماندار پاکدشت متذکر شد: نظارتهایی نیز از طریق گشتهای مشترک با نیروی انتظامی در نظر گرفته شده است و امیدواریم با توجه به فرماندهی جدید نیروی انتظامی این سرقت ها به حداقل برسد، البته این نگرانی های حال حاضر درخصوص سرقت کابل های برق مختص پاکدشت نیست و در سایر شهرستانها نیز شاهد آن هستیم.

فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص سرقت کابل های تلفن اظهار بی اطلاعی کرد و از پیگیری این موضوع در اسرع وقت خبر داد.

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صادق شاهیان