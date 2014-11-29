غفلت در صیانت از حریم رودخانه منتهی به سد ماملو

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه وضعیت آب در شهر تهران بحرانی است و اگر آب سد ماملو به ذخیره گاه های اصلی آب شهر اضافه نشود به طور حتم به مشکل جدی بر می خوریم اما در حال حاضر تنها منبع امیدوار کننده برای ذخیره و برداشت آب تهران «سد ماملو» است که همچنان نگرانی ها در خصوص آلودگی های رودخانه های منتهی به سد و صنایع آلاینده وجود دارد و آنچه که مسلم است باید برای بالادست آبریزهای رودخانه جاجرود، سازماندهی و برنامه ریزی اساسی صورت گیرد.

مرتضی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید از تأسیسات سد ماملو در مورد آلوده شدن آب این سد توسط شیرابه های صنعتی اظهار داشت: اساسا باید بر اساس قانون بستر و حریم رودخانه صیانت و حفظ شود و این یک کار دائمی است و موقتی نیست، اما به لحاظ غفلت در چند سال گذشته، ما برنامه و پیشنهاد ساماندهی را تقدیم کرده ایم که اعتبارات آن در شورای برنامه ریزی تصویب شده و به زودی برای ساماندهی اقدام خواهد شد تا از ورود هرگونه آلودگی جلوگیری شود.

طبق قانون، موظف به جلوگیری از آلودگی آب هستیم

فرماندار پردیس ادامه داد: آب یک موهبت الهی است و متعلق به همه انسان ها است و همه موظف به صیانت، حفظ و حراست از آن هستیم. ولی به طور کلی موظف هستیم براساس قوانین و مقررات از آلودگی آب جلوگیری کنیم.

این مسئول در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر میزان اختصاص آب سد ماملو به پردیس گفت: از لحاظ حوزه جغرافیایی، یک محدوده بسیار کمی در مسیر وجود دارد که ممکن است از سد ماملو استفاده کند.

حیدری با اشاره به تصویب دو طرح امور آب در شورای برنامه ریزی شهرستان پردیس اظهار داشت: برای ساماندهی اطراف رودخانه جاجرود که آب آن به سد ماملو می ریزد به طور قطع اگر ساماندهی درست صورت گیرد و تفرجگاه های مناسبی به وجود آید، مسلما پردیس هم از آب سد ماملو بهره مند خواهد شد.

آب شهرستان پردیس از بهترین آبهای کشور است

فرماندار پردیس در خصوص میزان سلامت کنونی آب در شهرستان و نیز سد ماملو گفت: آب شهرستان پردیس بعد از راه اندازی تصفیه خانه آب پردیس به یک آب مطمئن مبدل شده و آزمایش های لازم در حال انجام است.

وی اضافه کرد: هم امور آب در آنجا آزمایشگاه مجهزی دارد و نیز شبکه بهداشت و درمان به صورت مداوم آزمایشات لازم را بر روی آب انجام می دهد و این نشان می دهد که این آب از حیث کیفیت و سلامت از بهترین آبهای کشور است و هیچ جای نگرانی وجود ندارد.

مرتضی حیدری بیان داشت: آب سد ماملو نیز بر اساس گزارشات دریافتی در حد بحران نیست اما باید برای بالادست آبریزهای رودخانه جاجرود، سازماندهی و برنامه ریزی اساسی انجام بگیرد.