مشكلات صدور ويزای اضطراری در مرزها

سعید اوحدی در حاشیه سفر خود به استان یزد برای شركت در همایش مدیران حج و زیارت در پاسخ به سئوال مهر در مورد اقدامات افراد سودجو در مرزها برای عبور زائران ایرانی از مرز اظهار داشت: طی چند سال اخیر عده ای از مردم در ایام اربعین با كاروانهای آزاد قصد سفر به عتبات عالیات عراق را داشته اند كه اغلب در مرزها با مشكلات عدیده ای مواجه شده اند.

وی عنوان كرد: عده ای افراد سودجو در مرزها با گرفتن مبالغی از مردم، وعده دریافت ویزای اضطراری می دهند اما متاسفانه در اغلب موارد پس از اینكه زائر دو تا سه روز در مرز معطل بوده است، در نهایت نیز نتوانسته ویزا دریافت كند و مبلغ پرداخت شده او نیز مسترد نشده است.

اوحدی ادامه داد: در بسیاری از موارد نیز پاسپورت زائران مفقود شده و روزها در مرز معطل پیدا كردن پاسپورتهای خود بوده اند و كسی نیز پاسخگوی آنها نبوده است.

رئیس سازمان حج و زیارت كشور با اشاره به در پیش رو بودن اربعین حسینی از زائران خواست: حتما از طریق مجاری قانونی و دفاتر زیارتی دارای مجوز برای اعزام به عتبات عالیات اقدام كنند.

وی خاطرنشان كرد: در حال حاضر هزار و ۸۰۰ دفتر خدماتی زیارتی در سراسر كشور با مجوز سازمان حج و زیارت مشغول فعالیت هستند كه تاكنون از این دفاتر هیچ تخلفی گزارش نشده و تقریبا همه تخلفات، مربوط به كاروانهای آزاد و دفاتر بدون مجوز بوده است.

اوحدی با بیان اینكه امسال تمهیدات ویژه ای برای زائران اربعین عتبات عالیات در نظر گرفته شده و تلاش شده از ازدهام در مرزها جلوگیری شود، عنوان كرد: از مواردی كه برای زائران وقت گیر بود، پرداخت حق بیمه و پرداخت حق خدمات هلال احمر در مرزها بود كه این موارد با تفاهمنامه هایی توسط سازمان حج و زیارت انجام می شود و زائران دیگر در مرزها برای این موارد در صفوف طولانی نمی ایستند و معطل نخواهند شد.

رئیس سازمان حج و زیارت كشور همچنین از تمهیدات ویژه برای استقرار چادرهای هلال احمر، اعزام پزشك و داروی رایگان خبر داد و عنوان كرد: امسال در ایام اربعین و دهه آخر صفر، در هر پنج كیلومتر یك چادر امدادی با داروی رایگان برای خدمات رسانی به زائران به ویژه زائران پیاده مستقر شده است.

وی از تلاش ۲۶ دستگاه و وزارتخانه برای ساماندهی امور زائران اربعین عتبات عالیات در مرزهای كشور و استانهای مرزی همچنین در كربلای معلی و نجف اشرف خبر داد و افزود: سه قرارگاه در داخل كشور در مرزهای شلمچه، چزابه و مهران ساماندهی شده اند و تلاش شده ازدحام مرزها به داخل شهرها كشیده شود تا زائران كمتر معطل شوند و اقدامات خروج از مرز آنها با سرعت بیشتری انجام شود.

اوحدی خاطرنشان كرد: سال گذشته شاهد ازدهام بیش از حد جمعیت در مرزها بودیم و سال قبل از آن حتی حوادث تلخی نیز رخ داد كه با اقدامات انجام شده در سال جاری، شاهد ازدهام بسیار كمی در مرزها خواهیم بود.