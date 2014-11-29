به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان و فارغ‌ التحصیلان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترای رشته‌‌ هنر، هنرمندان و دست‌اندرکاران حوزه پویانمایی برای دیدن فیلم‌های نهمین دوره جشنواره پویانمایی تهران از روز هشتم آذر تا یکم بهمن فرصت ثبت‌نام دارند.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌ رسانی جشنواره به نشانی www.tehran-animafestival.ir فرم ثبت‌نام را تکمیل کنند.

دبیرخانه جشنواره اعلام کرده است که این ثبت‌نام قطعی نیست و پس از بررسی درخواست‌ها، بر اساس تخصص، تحصیلات و تجربیات علاقه‌مندان و ظرفیت سالن‌های نمایش دهنده فیلم‌ها اقدام به اولویت‌بندی و صدور کارت برای علاقه‌مندان می شود.

نهمین جشنواره بین‌المللی دوسالانه پویانمایی تهران در روزهای 17 تا 21 اسفند در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون واقع در خیابان حجاب برگزار می شود.