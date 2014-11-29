به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای روش بازپرداخت پلکانی تسهیلات اعطایی را به شبکه بانکی کشور اعلام کرد که براساس آن در صورت درخواست مشتری، بانک ها و مؤسّسات اعتباری غیربانکی می توانند در فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل ونقل(به استثنای خودروی سواری) و تأسیسات، از روش بازپرداخت پلکانی استفاده کنند.

با عنایت به ظرفیّت موجود در مفاد آیین نامه و دستورالعمل تسهیلات اعطایی در قالب فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل ونقل و تأسیسات برای بازپرداخت پلکانی تسهیلات اعطایی، به منظور تسهیل در بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط مشتریان، کمک به وصول مطالبات بانک ها و مؤسسات اعتباری، بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی، موضوع بازپرداخت پلکانی تسهیلات اعطایی در قالب فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل ونقل و تأسیسات در شانزدهمین جلسه مورخ 16 شهریور ماه 93 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مطرح و به تصویب رسید.

در حال حاضر روش بازپرداخت پلکانی تسهیلات اعطایی، منحصر به فروش اقساطی مسکن است.