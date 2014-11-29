محرومیت تماشاگران تیم شهرداری گرگان به حالت تعلیق درآمد

اسدالله کبیر در گفتگو با خبرنگار مهر پس از پیروزی خانگی برابر تیم "صنایع پتروشیمی ماهشهر" گفت: هنوز در حال هماهنگی هستیم و شما دیدید که بازیکنان در نیمه اول هماهنگ نبودند و در کوارتر سوم به شرایط بهتری رسیدند.

کبیر درباره استفاده از بازیکنان جوان و بومی در این بازی اظهار کرد: به خاطر آن که بازی در گرگان برگزار می شد، دوست داشتم از بازیکنان بومی نیز استفاده کنم که خوشبختانه آن ها بازی بسیار خوبی ارائه کردند.

وی در مورد رای فدراسیون بسکتبال مبنی بر محرومیت تماشاگران گرگانی گفت: من از آقای کرمانشاهی (رییس کمیته انضباطی فدراسیون) خواهش کردم که محرومیت تماشاگران را به حالت تعلیق در بیاورد. اگر چنانچه این اتفاق دوباره تکرار شود دو جلسه دیگر به محرومیت تماشاگران اضافه می شود.

وی افزود: من از تماشاگران که همواره یار ششم تیم گرگان بوده اند می خواهم فقط تیم خودی را تشویق کنند و خدای ناکرده به داوران بی احترامی نکنند. توهین به داوران موجب محرومیت آن ها خواهد شد و ما را از وجود آن ها بی بهره می کند.

سرمربی تیم شهرداری گرگان درباره بازیکن جدید این تیم که بازی خوبی به نمایش گذاشت اظهار کرد: "محمد زارعی" بازیکن شوتزن بسیار خوبی است که تازه به تیم اضافه شده است.

وی در کار دفاعی بازی بسیار خوبی به نماش گذاشت و با هماهنگی بیشتر، بهتر از این خواهد شد.

کبیر درباره بازی آینده تیم شهرداری گفت: با توجه به اینکه روز دوشنبه با قرعه استراحت مواجه هستیم، زمان کافی برای انجام کارهای تاکتیکی در اختیار داریم و امیدوارم تا بازی در برابر پمینا اصفهان به آمادگی مطلوبی دست پیدا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: 3 تیم پتروشیمی بندر امام، مهرام و دانشگاه آزاد تهران از نظر بازیکن قابل مقایسه با تیم های دیگر نیستند و بیشتر ملی پوشان در این 3 تیم حضور دارند و ما پس از این تیم ها در مکان چهارم جدول قرار داریم.

وی در پایان گفت: اگر بتوانیم بازی در اصفهان و هفته آخر تیم خوب هفت الماس قزوین را شکست دهیم، نیم فصل در مکان چهارم جدول باقی خواهیم ماند.

تیم بسکتبال شهرداری گرگان در هفته هشتم سوپرلیگ بسکتبال، پنجشنبه 13 آذر در اصفهان به مصاف تیم "پمینا" خواهد رفت.