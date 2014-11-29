به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری نشست مقدماتی انجمن صنفی تولیدکنندگان بازی های رایانه ای درآبان ماه که به بررسی مشکلات و چالشهای پیش روی بازی سازان پرداخته شد، دومین نشست با موضوع نشر و تبلیغ بازی های ایرانی در روز دوشنیه ۱۰ آذر برگزارمیشود.
قرار است در این نشست که با حضور مدیران عامل شرکتهای بازی ساز و با دعوت از قانم مقام بنیاد ملی بازیهای رایانهای صورت میگیرد پس از بررسی و جمعبندی جلسه گذشته که در قالب «سند مقدماتی نیازها و چالشهای تولیدکنندگان بازیهای رایانهای ایران» در اختیار بازیسازان قرار گرفته است، به بررسی وضعیت نشر و تبلیغات در این حوزه پرداخته شود.