سیدحسن شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکیدبر اهمیت نقش حوزه های علمیه اراک در پرورش روحانیونی بزرگ در جهان اسلام گفت: بنابر تأکیدو توصیه های مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به حوزه های علمیه در شهر اراک تصمیم بر احداث مجتمع خاتم الانبیاء در این شهر گرفته شد.

وی ادامه داد: شهر اراک روحانیون بزرگی همچون امام راحل، آیت الله اراکی و آیت الله شیخ عبدالکریم حائری را به دنیای اسلام تحویل داده است که هر یک از آنها تاثیر به سزایی در روند پیشرفت اسلام در کشور در زمان های مختلف داشته اند.

وی ابراز کرد: این مجتمع در زمینی به وسعت ۱۵ هکتار در کمربند شمالی شهر اراک از موقوفه های فرمانفرما در حال احداث است.

مدیر مجتمع مجتمع خاتم الانبیاء اراک با بیان اینکه این مجتمع در دوازده فاز احداث می شود، ادامه داد: در فاز اول مجتمع خاتم الانبیاء اراک در زمینی به وسعت شش هزار متر مربع و در چهار طبقه و مجموعا با وسعت ۲۴ هزار مترمربع زیربنا با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است که تا سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: فاز اول این مجتمع در سال آینده تکمیل می شود و فازهای بعدی شامل حوزه علمیه خواهران، مدارس پیش حوزوی، سالن پژوهش و ورزش و کتابخانه ظرف دو سال و نیم آینده به بهره برداری خواهند رسید.

شریفی هزینه احداث این مجتمع را حدود ۲۰ میلیارد تومان اعلام و عنوان کرد: تا کنون برای احداث مجتمع مذکور ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده که برای تکمیل آن همین مبلغ هزینه لازم است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر پیرامون چگونگی تامین هزینه این مجتمع گفت: هزینه های احداث مجتمع خاتم الانیباء اراک بخشی از کمک های دولتی و مردمی، بخشی هم از معادن شن و ماسه مهاجران و سنگ معدن تراورتن محلات که از موقوفه های حوزه علمیه هستند تأمین شده است.

مدیر مجتمع مجتمع خاتم الانبیاء اراک با تأکیدبر اینکه در این حوزه علمیه همچون حوزه علمیه امام خمینی (ره) اراک اصل قرینه سازی به عنوان یکی از اصول ساخت و ساز اسلامی رعایت شده است، ابراز داشت: کتابخانه، کلاس درس، مسجد، نمازخانه و کلیه نیازهای یک حوزه علمیه در این مجتمع برای طلاب و اساتید پیش بینی شده است.

شریفی اهمیت احداث این حوزه علمیه را در پرورش اسلام پژوهان و نیاز جهان اسلام به آنها مهم تلقی کرد و اظهار داشت: این مجتمع می تواند علاوه بر تامین نیاز طلاب استان، سرریز طلاب استان های قم و غرب کشور را هم پذیرا باشد.

مجتمع خاتم الانبیاء پذیرای پنج هزار طلبه خواهد بود

وی یادآور شد: پیش بینی می شود این مجتمع در فاز اول سه هزار و در فاز دوم هم پنج هزار طلبه را در خود جای دهد.

شریفی در پایان تأکیدکرد: مجتمع خاتم الانبیاء شهر اراک می تواند علاوه بر تامین نیاز استان، کشور و در صورت ایجاب شرایط، نیازهای منطقه ای و بین المللی جهان اسلام را در هم زمینه اسلام پژوهان و روحانیون تامین نماید.