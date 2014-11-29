عمده ترین نیاز شهرهای گلستان توجه به حمل و نقل عمومی است

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: توجه به بحث حمل و نقل عمومی در شهرهای گرگان و گنبد، تجهیز و ارتقا خدمات و امکانات آتش نشانی های استان، بحث ارتقا بهبود وضعیت جمع آوری زباله و امکانات و تجهیزات از جمله نیازهای استان است.

وی با بیان این نکته که برخی از نیاز های استان کارشناسی شده و در جلسات متعدد کارشناسی با حضور مسئولین در استان مورد بررسی قرار گرفته، افزود: برای جمع آوری مناسب تر زباله ها و پس ماندهای شهری در شهر گرگان امکاناتی نیاز است.

وی ادامه داد: از طریق منابع ملی و ردیف های قانونی امکان اختصاص بودجه به شهرهای استان وجود دارد به همین دلیل درخواست اعتبار در این بخش از رئیس جمهور از جمله پیشنهادات ماست.

این مسئول گلستانی خواستار توجه ویژه به بحث حمل و نقل عمومی شد و گفت: افزایش و ارتقا سطح کیفی و کمی ماشین آلات و ناوگان جمع آوری زباله از موضوعاتی که درخواست کردیم و امیدواریم در این سفری که رئیس جمهور با هیات همراه می آیند با توجه به جایگاه گلستان و شاخص هایی که باید بهبود پیدا کند، توجه ویژه داشته باشند.

چراغعلی در خاتمه ضمن یادآوری این نکته که در قانون برنامه توسعه کشور، شهرداری ها تکلیف دارند، افزود: برای حمل و نقل عمومی دولت باید توجهاتی را از طریق تقویت ناوگان عمومی داشته باشد که متاسفانه این مهم تاکنون به شکل کامل تحقق پیدا نکرده و فاصله داریم با آن چیزی که در قانون توسعه کشور پیش بینی شده است.