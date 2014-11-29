توافق درباره انتخاب رئیس جدید ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع امنیتی رژیم صهیونیستی اعلام کردند که "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر و "موشه یعلون" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره انتخاب گادی آیزنکوت به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم به توافق رسیدند.

این منابع افزودند: رئیس جدید ستاد مشترک ارتش اسرائیل در ماه فوریه سال آتی میلادی فعالیت خود را در این سمت آغاز خواهد کرد و جایگزین "بنی گانتس" خواهد شد.

پدر و مادر گادی آیزنکوت از مغرب به فلسطین اشغالی مهاجرت کرده اند. وی در طبریا در شمال رژیم صهیونیستی متولد شده است و هم اکنون 54 ساله و در شهر هرتزلیا ساکن است. گادی آیزنکوت از فرماندهان تیپ "گولانی" است که در جریان جنگ اخیر غزه دچار خسارت فراوانی شد.