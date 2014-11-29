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۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۸

توافق درباره انتخاب رئیس جدید ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی

توافق درباره انتخاب رئیس جدید ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی

منابع صهیونیستی از توافق مقامات تل آویو درباره انتخاب "گادی آیزنکوت" به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم اسرائیل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع امنیتی رژیم صهیونیستی اعلام کردند که "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر و "موشه یعلون" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره انتخاب گادی آیزنکوت به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم به توافق رسیدند.

این منابع افزودند: رئیس جدید ستاد مشترک ارتش اسرائیل در ماه فوریه سال آتی میلادی فعالیت خود را در این سمت آغاز خواهد کرد و جایگزین "بنی گانتس" خواهد شد.

پدر و مادر گادی آیزنکوت از مغرب به فلسطین اشغالی مهاجرت کرده اند. وی در طبریا در شمال رژیم صهیونیستی متولد شده است و هم اکنون 54 ساله و در شهر هرتزلیا ساکن است. گادی آیزنکوت از فرماندهان تیپ "گولانی" است که در جریان جنگ اخیر غزه دچار خسارت فراوانی شد.

کد مطلب 2431791

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