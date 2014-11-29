صدا وسیما ظرفیتهای لرستان را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی معرفی کند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند پیش از ظهر شنبه در جلسه جایگاه رادیو در توسعه استان لرستان با حضور مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان و برنامه سازان رادیو در محل استانداری اظهار داشت: رسانه ها و به ویژه صدا و سیما نقش و جایگاه بسیار مهمی در راستای تسریع در روند توسعه استان لرستان دارد.

وی با بیان اینکه انتظار داریم صدا و سیمای مرکز لرستان قابلیتها و ظرفیتهای استان را در راستای تشویق و ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی معرفی کند عنوان کرد: استان لرستان دارای ظرفیتها و پتانسیلهای فراوانی بوده که می طلبد رسانه ها، مطبوعات و صدا و سیما زمینه معرفی آنها را در کشور فراهم آورند.

استاندار لرستان با تاکید بر نقش تاثیرگذار صدا و سیما در معرفی ظرفیتهای استان به ایرانیان و لرستانی های خارج از کشور برای سرمایه گذاری تصریح کرد: استان لرستان همواره در عرصه های مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضوری پر رنگ داشته که ضرورت دارد مسئولان نیز زمینه توسعه این استان را در ابعاد مختلف فراهم آورند.

بازوند با اشاره به نقش و جایگاه مهم استان لرستان در هشت سال دفاع مقدس و همچنین پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد: امروز وظیفه ما است که با اطلاع رسانی دقیق ظرفیتهای غنی، لرستان را آن گونه که در شأن مردم این دیار است در سطح کشور معرفی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه روند اطلاع رسانی و معرفی ظرفیتهای لرستان باید ارتقا یابد گفت: صدا و سیما باید با ایجاد یک فضای سالم و آرام در حوزه اطلاع رسانی زمینه ورود بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در لرستان فراهم آورد.

بازوند با یادآوری بخشی از مشکلات و شاخصهای اقتصادی استان بیان داشت: متاسفانه به رغم اینکه لرستان در ابعاد مختلف استان ثروتمندی است ولی همچنان از توسعه نیافتگی رنج می برد که این موضوع موجب ایجاد سوالاتی در افکار عمومی شده است.

وی با بیان اینکه افراد مختلف چه در جغرافیای لرستان و چه خارج از استان سوال می کنند که چرا لرستان با این همه ظرفیت از نرخ بالای بیکاری و فقر رنج می برد یادآور شد: تا زمانیکه مشکلات اقتصادی لرستان رفع نشود نمی توانیم در حوزه فرهنگی نیز گام های موثری برداریم.

استاندار لرستان با بیان اینکه اولویت مسئولان این است که مشکلات اقتصادی مردم را حل کنند ادامه داد: اقتصاد ستون فقرات یک جامعه محسوب می شود و وقتی اقتصاد آسیب ببیند جامعه نمی تواند روی پای خود بایستد.

بازوند به نقش تاثیر گذار رسانه ها برای شکوفایی و ایجاد رونق اقتصادی در استان اشاره کرد و یادآور شد: معرفی ظرفیتهای استان در بخشهای مختلف گردشگری، صنعت، کشاورزی و ... از یک سو و ایجاد فضایی آرام برای ارتقای احساس امنیت در استان به منظور ورود سرمایه گذاران مواردی است که رسانه ها در تحقق آن نقش غیرقابل انکاری دارند.

وی با بیان اینکه در طول سه دهه گذشته دولت به تنهایی متولی توسعه بوده است عنوان کرد: امروز می بینیم که این مسیر نمی تواند ما را به هدف برساند پس نسبت به تعریف معبر جدید برای توسعه استان اقدام کرده ایم که البته این مسیر جدید هزینه بردار بوده و باید افکار عمومی و مردم به کمک مدیریت اجرایی استان بیایند.

استاندار لرستان با بیان اینکه در معبر جدید تعریف شده برای بخش خصوصی و مشارکت مردم سهم بزرگی در نظر گرفته شده است یادآور شد: بخش خصوصی می تواند متولی توسعه استان لرستان باشد.