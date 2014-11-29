سرژیک تیموریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نشست صبح امروز شنبه آندرانیک تیموریان با مدیرعامل باشگاه استقلال، ضمن بیان مطلب فوق گفت: نشست من و آندو با بهرام افشارزاده، جلسه مفیدی بود و مدیرعامل استقلال به خوبی متوجه دلایل جدایی تیموریان از استقلال شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: حتی بهرام افشارزاده تاکید کرد باید آندو در احترام کامل از استقلال جدا شود زیرا بازیکن ملی و سرمایه ایران است و تحمل توهین و مسائل اینگونه را ندارد.

مدیر برنامه‌های تیموریان اضافه کرد: برخی می‌گویند دل آدو با استقلال نیست که من در جواب به آنها باید بگویم، کدام آدم عاقلی وجود دارد که این جملات را باور کند؟ آندو جزو متعصب‌ترین بازیکنان استقلال بوده و هست، این را همه هواداران استقلال می‌دانند.

وی یادآور شد: چه در مسابقات لیگ، چه در لیگ قهرمانان آسیا و چه در دربی‌ها آندو با تمام وجودش بازی می‌کند. او با انگشت پای شکسته برای استقلال بازی کرده و با دست شکسته چه در تیم ملی و چه در استقلال تا آخر بازی مانده و مبارزه کرده است. مگر می‌شود به این بازیکن بگوییم کم کار؟ این حرف خنده‌دار است.

سرژیک تیموریان همچنین گفت: برخی از لیدرهای حاضر در محل تمرین استقلال، به آندو ناسزا گفتند و به خانواده‌اش توهین کردند. در این شرایط ماندن وی در این باشگاه اصلا منطقی نبود چرا که حاشیه‌ها و اتفاقات را برای استقلال بیشتر می‌کرد.