۵ تور صنعتی برای صنعتگران لرستان برگزار می شود

فرزاد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال جاری پنج تور صنعتی برای صنعتگران و کارشناسان واحدهای تولیدی استان لرستان برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری این تورهای صنعتی برای صنعتگران لرستان طی سال گذشته عنوان کرد: سال گذشته نیز سه تور صنعتی برای واحدهای تولیدی و صنعتگران استان لرستان برگزار شده است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان همچنین از برگزاری دوره های آموزشی برای صنعتگران استان خبر داد و تصریح کرد: طی سال گذشته ۱۹ دوره آموزشی برای صنعتگران لرستان برگزار شده است.

محمدی یادآور شد: همچنین بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته امسال ۲۲ دوره آموزشی برای صنعتگران و کارشناسان واحدهای تولیدی استان برگزار خواهد شد.

وی همچنین به حمایت از پایان نامه های دانشجویی در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته از سه پایان نامه دانشجویی استان برای ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت در استان حمایت مالی صورت گرفته است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان با بیان اینکه این حمایتهای مالی تا سقف ۱.۵ میلیون تومان بوده است گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته امسال نیز از چهار پایان نامه دانشجویی حمایت مالی صورت گرفت.

محمدی یادآور شد: در حال حاضر ۱۹ شهرک صنعتی مصوب در لرستان داریم که تا کنون ۱۶ شهرک از این تعداد به مرحله واگذاری رسیده است.

وی با اشاره به وجود چهار ناحیه صنعتی و همچنین یک منطقه ویژه اقتصادی در لرستان گفت: در مجموع تا کنون برای ۴۵۴ واحد تولیدی به منظور استقرار در شهرکهای صنعتی استان مجوز صادر شده است.