260 میلیارد ریال به 32 پروژه عمرانی آب استان بوشهر اختصاص یافت

شاپور رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آب به عنوان یکی از مهمترین نیازهای بشریت مطرح است و تلاش برای دستیابی به منابع آبی در شرایط کنونی بیش از هر شرایط دیگری اهمیت دارد و به همین دلیل پروژه‌ها و ظرح‌های متعددی در زمینه آب در سطح استان اجرا می شود.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: در سال جاری 260 میلیارد ریال به پروژه های عمرانی این شرکت اختصاص داده شده که تاکنون 70 درصد آن تخصیص پیدا کرده است.

رجایی با بیان اینکه این اعتبارات برای 32 پروژه عمرانی هزینه خواهد شد افزود: طرح‌های آب منطقه ای بیشترین اعتبار پیش بینی شده از محل اعتبارات عمومی و اعتبارات شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان‌ها نیست.

اعتبارات پیش‌بینی‌شده بخش آب استان بوشهر 1000 میلیارد تومان است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان بوشهر با اشاره به وضعیت اعتباری این شرکت، ادامه داد: مجموعه اعتباراتی که در حال حاضر در طرح‌های پیش بینی شده است، یک هزار میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: این میزان اعتبار برای یک دوره زمان بندی پنج ساله که از سایر راهکار تامین مالی منابع مانند فایناس و ماده 56 و2 تامین اعتبار می شود که ما به عنوان ردیف اعتباری عمومی تلقی نمی‌کنیم.

رجایی بیان کرد: به طور مثال برای احداث سد دشت پلنگ در بازه زمانی سه ساله باید 150 میلیارد تومان از طریق فایناس خارجی تامین اعتبار شود و بعد از اینکه این اعتبارات هزینه شد، بازپرداخت توسط دولت و یا شرکت آب منطقه ای از محل منافع طرح تامین می‌شود.