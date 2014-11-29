ضرورت ارتقاء شناخت شهروندان نسبت به آثار تاریخی

محمد پورجعفری در گفتگو با مهر با اشاره به فرهنگسازی و ارتقاء سطح شناخت عمومی شهروندان نسبت به ارزش آثار تاریخی - فرهنگی، اظهار داشت: ارتقاء سطح کمی و کیفی تعامل دستگاهها و ارگانهای دخیل در موضوع مبارزه با قاچاق اموال تاریخی فرهنگی، جلب مشارکت کلیه بخشهای دولتی و غیردولتی در جهت حفظ، احیاء، صیانت و مبارزه با قاچاق اموال تاریخی فرهنگی با رویکرد پیشگیرانه در سطح استان در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی البرز قرار دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه عوامل متعدد داخلی و خارجی از جمله فقر اقتصادی و فرهنگی برخی از اقشار جامعه، ضعف آگاهی و شناخت بخشی از مردم نسبت به ارزشهای میراث فرهنگی به عنوان نشان تمدن و هویت ملی، تلاش برخی افراد و مجموعه داران خصوصی خارجی در جهت جمع آوری و غارت اموال تاریخی فرهنگی سایر کشورها به ویژه کشور ایران به جهت غنای تاریخی فرهنگی آن به منظور هویت سازی و جذب گردشگر و غیره سبب وقوع یا تشدید حفاری های غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی فرهنگی می شود.
این مسئول در پایان گفتگو بیان کرد: بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری قاچاق، مشکلات و موانع موجود، اتخاذ تدابیر و ارائه راهکارهای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق اموال تاریخی فرهنگی با رویکرد اقدامات پیشگیرانه از جمله مواردی است که اداره کل میراث فرهنگی البرز به جد پیگیر است.