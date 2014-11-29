مریم فرهنگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مستند بلند «پوریم» که قرار است آن را به جشنواره فیلم عمار برساند، گفت: مستند «پوریم» فعلا در مرحله تدوین است و ممکن است به جشنواره فیلم عمار نرسد.

وی ادامه داد: البته تمام تلاش من این است که مستند را به جشنواره برسانم و حتی اگر نتوانست به بخش اصلی آن راه پیدا کند امیدوارم بتوان آن را در بخش جنبی جشنواره فیلم عمار رونمایی کرد.

کارگردان مستند «پوریم» در توضیح خود از این اثر بیان کرد: «پوریم» یک مستند بلند 60 دقیقه ای است و به شکلی تاریخی پژوهشی به یک اتفاق در زمان هخامنشی در ایران می پردازد که بواسطه این اتفاق هر ساله یهودیان دنیا جشن «پوریم» را برگزار می کنند. در این زمینه تفسیرهای اشتباهی از آنچه که در ایران رخ داده است صورت گرفت و ما در پی بیان صحت و سقم این اتفاقات هستیم.

فرهنگ با اشاره به این اتفاق تاریخی که منشاء بروز تفسیرهای اشتباهی شده است، یادآور شد: در این مستند ما به صحت و سقم جشن پوریم در ایران پرداختیم و اینکه اصلا این اتفاق در ایران رخ داده است یا خیر؟

وی با اشاره به تحقیقاتی که در طول یک سال برای تولید کار خود داشته است بیان کرد: پیش تولید و ساخت مستند «پوریم» حدود یک سال زمان برد و ما برای آن به هر منبعی که لازم بود رجوع کردیم؛ از جمله مرکز مطالعات فلسطین، کارشناسان حوزه علمیه قم، جمعیت حمایت از مردم فلسطین و حتی کارشناسان خارجی و یهودیانی که در این زمینه نظرهایی داشتند.

مستند «پوریم» به تهیه کنندگی مهدی مطهر ساخته شده و خانه مستند انقلاب اسلامی سرمایه گذار آن بوده و به گفته مریم فرهنگ قرار است این مستند تا دی ماه به شبکه افق تحویل داده شود تا به پخش برسد.