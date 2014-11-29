تزانزیت کالا در بندر نوشهر 100 درصد رشد یافت

منوچهر تاتینا در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه تراتزیت کالاهای تجاری درقدیمی ترین بندر استان در هشت ماه اول سالجاری رشد یافته است، گفت: میزان تخلیه و بارگیری کالا نیز رشد ۵۱ درصدی نسبت به مدت مشابه هشت ماه سال قبل داشته است.

وی با اشاره به مزایای منطقه ویژه اقتصادی نوشهر یادآور شد: با ساخت انبارهای و سیلوهای جدید، شرایط برای ورود کالاهای تجاری به این بندر افزایش می یابد.

تاتینا با اشاره به اینکه عملکرد بندر نوشهر در بخش واردات مواد نفتی نیز با رشد روبرو بوده است گفت: شرایط برای خدمات دهی به تجار و بازگانان در این بندر فراهم است.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر تصریح کرد: با ساخت انبارها و سیلوهای جدید و تأمین تجهیزات مورد نیاز تخلیه و بارگیری، این روند رو به رشد ادامه داشته باشد.

وی افزود: آهن آلات، غلات، موادنفتی، کاغذ و چوب از عمده ترین کالاهای وارداتی و میوه و کنسانتره میوه، سیمان، خواربار و خشکبار از مهمترین کالاهای صادراتی از بنادر نوشهر و فریدونکنار به شمار می روند.

مازندران دارای سه بندر فعال در امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار است.