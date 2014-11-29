ره توشه زائران اربعین با نوای حاج میثم مطیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، کم کم کاروان میلیونی عاشقان اباعبدالله(ع) آماده می شوند تا حرکت خود را از بارگاه نورانی امیرالمؤمنین(ع) آغاز کرده و هم قدم با قدم های جابر، مسیر نجف اشرف تا کربلای معلی را طی نموده و در جوار مضجع شریف امام حسین (ع) زیارت اربعین آن حضرت را بخوانند.

در این میان مادحین اهل بیت(ع) هم تلاش کرده اند تا آثاری را با مناسب با حال و هوا و مضامین زیارت اربعین ارائه دهند. میثم مطیعی نیز در این میان جلودار بوده و در هفته های اخیر چند اثر زیبا و پرمغز را در دو هیئت میثاق با شهدا دانشگاه امام صادق(ع) و هیات شهدای گمنام خوانده است.

عمده این آثار دوزبانه بوده و بخشی از آن به زبان فارسی و بخش دیگر به زبان عربی است که با توجه به حضور هموطنانان ایرانی در میان خیل زیاد زائران عرب زبان اربعین در مسیر نجف تا کربلا، فرصت مناسی برای پخش و نشر این آثار فراهم است. خصوصا که حاج میثم مطیعی در عمده آثارش تلاش می کند پیوندی میان حادثه عظیم عاشورا و مسائل روز جهان اسلام برقرار کند.

قطعا پیاده روی اربعین، فرصت تبلیغی منحصر به فردی است که به شیوه های مختلف باید از آن در جهت انتشار معارف ناب دینی و نیز اندیشه انقلابی بهره گرفت. مسائل اخیر جهان اسلام و حضور جریانات تکفیری در بخشی از کشورهای اسلامی خصوصا عراق، شور انقلابی و انگیزه جهاد را در میان جوانان شیعه تقویت نموده است و این موضوعی است که در آثار اربعینی میثم مطیعی نیز در نظر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، جهت سهولت مخاطبان مجموعه این آثار تحت عنوان "ره توشه زائران اربعین حسینی" گردآوردی شده است.

گفتنی است اشعار فارسی این مداحی ها توسط محمدمهدی سیار برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران سروده شده است و عمده اشعار عربی آنرا احمد حسن الحجیری شاعر جوان و خوش ذوق بحرینی گفته است.

همچنین خانم آیات القرمزی، شاعره معروف و انقلابی بحرینی که چند ماهی را به دلیل مبارزات و سرودن اشعار انقلابی در زندان های آل خلیفه به سر برده، شعر عربی آخرین آثر حاج میثم مطیعی با عنوان "یا سیدی خذنی" را سروده است.

در ادامه لینک های این مداحی ها به انضمام متن هر یک از اشعار قرار داده شده است.

لازم به ذکر است در روز های آینده و تا پیش از اربعین آثار جدیدی تولید و به "ره توشه زائران اربعین حسینی" افزوده می گردد.



جهت شنیدن و دریافت فایلهای صوتی و همچنین اشعار، بر روی گزینه های زیر کلیک کنید:

۱- یاسیدی خذنی: دریافت متن شعر

فایل صوتی http://meysammotiee.ir/files/other/vijhe/YaHoseinKhozni.mp3

۲- کربلا شعلة لیس تطفی: دریافت متن شعر

فایل صوتی http://meysammotiee.ir/files/other/haftegi/Al-zahaya%5B320kbps%5D.mp3

۳- الاربعین موعدی: دریافت متن شعر

فایل صوتی http://meysammotiee.ir/files/other/vijhe/Al-Arbaein%20Mouedi%5B320kbps%5D.mp3

۴- کنار قدم های جابر: دریافت متن شعر

فایل صوتی http://meysammotiee.ir/files/other/haftegi/Misagh-Haftegi920924%5B02%5D.mp3

۵- مداحی علیه داعش: دریافت متن شعر

فایل صوتی http://meysammotiee.ir/files/other/ramezan/Shab20Ramazan1393%5B04%5D.mp3

۶- کربلا ای خاک اندوه و بلا: دریافت متن شعر

فایل صوتیhttp://meysammotiee.ir/files/other/safar/ShamArbaein1391%5B03%5D.mp3

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