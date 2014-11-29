مبلغ سلفی خواستار صدور فتوای جایز بودن لگدکوب کردن قرآن شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد جلال" از رهبران ارشد جبهه سلفی مصر چندی پیش طی فراخوانی از مصری ها دعوت کرد در ۲۸ نوامبر تحت عنوان "انتفاضه جوانان مسلمان" به تمام خیابان های مصر بریزند و به جای اسلحه، قرآن به دست بگیرند.

در تازه ترین واکنش ها به این دعوت "مظهر شاهین" مبلغ سلفی از الازهر خواست اجازه صدور فتوایی را بدهد که بر اساس آن نیروهای امنیت مصری حق داشته باشند قرآن را در خلال این تظاهرات لگدکوب کنند.

شاهین پیرامون این سوال که "اگر قرآن از دست تظاهرکنندگان بر روی زمین افتاد و نیروهای امنیتی بر روی آن راه رفتند، حکمش چیست؟ " اعلام کرده که جایز است.

وی افزوده است: الازهر از نیروهای امنیتی در برابر تظاهرات کنندگان حمایت می کند، چون اگر نیروهای امنیتی از روی قرآن راه نروند و به تعقیب تظاهرات کنندگان نپردازند، باعث اخلال در امنیت می شود.

"الازهر مصر نیز هفته گذشته درباره پیامدهای تظاهرات روز ۲۸ نوامبر و تکرار فتنه صفین هشدار داد. در بیانیه الازهر آمده است: به دست گرفتن قرآن اقدامی برای فتنه انگیزی، و یادآور فتنه صفین است؛ فتنه ای که عواقب و پیامدهایش تا امروز نیز ادامه دارد. الازهر در بیانیه خود افزود : علی بن ابی طالب (ع) درباره گروه های تروریستی هشدار داده و فرموده اند : هر گاه پرچم های سیاه را دیدید، در خانه های خود بنشینید و به این گروه ها کمک نکنید. "