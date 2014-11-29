به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در حاشیه جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی عدم حصول نتیجه نهایی در مذاکرات وین را نمایانگر ایستادگی تیم مذاکره کننده بر مواضع جمهوری اسلامی خواند.

نماینده مردم بروجرد ادامه داد: این رفتار قابل تقدیر است، عامل اصلی عدم دستیابی به توافق نهایی، زیاده خواهی آمریکا است.

وی با انتقاد از رفتار آمریکا در مسقط و وین گفت: مواضع آمریکا با فشار صهیونیست ها و کشورهای مرتجع منطقه شکل گرفته است و آمریکا برای دستیابی به نتیجه نهایی باید گام های زیادی را بردارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: تیم مذاکره کننده باید فرجه ۷ ماهه تمدید توافقنامه ژنو را که سقف زمان است هر چه بیشتر کوتاه کند. ضرورت ندارد که همه این زمان مورد بهره برداری قرار گیرد.

بروجردی ادامه داد: تیم مذاکره کننده باید در حداقل زمان ممکن بر اساس نظرات شورای عالی امنیت ملی اهداف جمهوری اسلامی را محقق کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی با اشاره به اینکه تیم مذاکره کننده با طرف ۱+۵ در برخی از بندها به نقاط نزدیکی دست یافته اند، گفت: باید در این بندها به نقطه مطلوب دست یابیم. گام بعدی حرکت در جهت حفظ منافع ملی ایران است.

وی با بیان اینکه در هر دو صورت برد با ایران است، گفت: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد برد با ماست زیرا هیچ تعهدی نداریم که تعهدات توافقنامه ژنو را اجرا کنیم. به دنیا هم ثابت کرده ایم که دنبال بمب هسته ای نیستیم و اهل مذاکره و تفاهمیم. بنابراین بر اساس نظر مقام معظم رهبری چه در صورت شکست مذاکرات و چه در صورت تفاهم، ایران برنده است.

بروجردی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص نقش چین و روسیه در مذاکرات، گفت: چین و روسیه اکثریت نیستند و در گروه ۱+۵ دو عضو اقلیت اند اما همین که روسیه در نیروگاه بوشهر با ایران همکاری کرد نشانه خوبی است.