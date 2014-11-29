به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی، یعقوب جدگال، نماینده مردم چابهار و نیکشهر در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور با اعلام حمایت از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای گفت: در خصوص مسائل هسته ای و مذاکرات تابع فرمایشات مقام معظم رهبری هستیم.

وی با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود افزود: به وزیر کشور و وزیر دفاع تذکر می‌دهم که به نحو احسن از مرزهای کشور مراقبت نمی‌شود و افراد وابسته به گروهک‌های تروریستی از مرز عبور کرده و مشکلاتی را برای مردم هم استانی ما بوجود می آورند.

این نماینده مجلس ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند هر کس بین شیعه و سنی اختلاف بیاندازد، دشمن ما است، باید بگویم هر کس میان شیعه و سنی اختلاف بیاندازد، نوکر آمریکا است و انشاءالله خداوند ما را از حملات تروریستی در امان نگه دارد که در این راه باید وحدت بیشتر داشته باشیم و آب در آسیاب دشمن نریزیم.