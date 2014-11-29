به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بابایی ظهر شنبه در جلسه هم اندیشی اعضای جدید کانون کارفرمایان استان که در محل اداره کار برگزار شد با ابرازخرسندی از فعالیت های اثر بخش کانون کارفرمایان استان اظهارداشت: نگاه دولت به تشکل های کارگری و کارفرمایی یک نگاه دو طرفه است که هرکدام از طرفین به تعامل فکر می کنند و دولت هم به این نتیجه رسیده است که باید در یک تعامل اثر بخش کلیه منافع طرفین لحاظ شود و در این میان نقش تسهیل گری و حمایتی در روابط و ضوابط را داشته باشد.

این مسئول تصریح کرد: دولت، کارگر و کارفرما هرکدام ضلع مثلثی را تشکیل می دهند که نبود و ضعف هر کدام می تواند به طرف مقابل آسیب بزند و نفوذ پذیری این هرم را بیشتر کند.

بابایی افزود: وظیفه اخلاقی همه مسئولان این حوزه ایجاب می کند به مسئولیت های فردی و اجتماعی خود بیشتر بیندیشیم که در مقابل یکایک مردم خود مسئولیم و همه نهادهای کارگری و کارفرمایی هم باید بپذیریند که در تضمین آینده خود نقش بی بدیلی دارند و دولت نیز دراین میان باید از این نهادها و تشکل ها حمایت شایسته ای داشته باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: در استان قزوین حدود ۴۹ انجمن صنفی کارفرمایی وجود دارد که این مجموعه توانا می تواند با افزایش دانایی خود به توانایی های کاربردی خود بیافزاید و با ایفای نقش خود در قبول سرنوشت و مسئولیت های اجتماعی در کشور تاثیرگذار باشد.

این مسئول یادآورشد: باید سعی کنیم ارتباط میان دولت و تشکل های کارگری و کارفرمایی تقویت شود زیرا همه سود خواهد برد و برگزاری این جلسات می تواند بعضی از مشکلات را حل کند.

این مسئول تصریح کرد: از انجمن های صنفی کارفرمایی انتظار داریم به موضوع آموزش بیشتر توجه کنند و آن را سرلوحه کارهای خود قرار دهند چرا که برخی ضعف ها ناشی از کمبود دانش علمی در آن موضوع است لذا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین آمادگی دارد با برگزاری کلاس های تخصصی و پایه در حوزه قانون کار و موضوعات مرتبط گامی در مسیر کمک به افراد بردارد.

در پایان اعضای جدید کانون کارفرمایان استان قزوین دیدگاه و نقطه نظر خود درخصوص مسائل جاری در حوزه کارگری و کارفرمایی را مطرح کردند.