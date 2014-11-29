به گزارش خبرنگار مهر، آیدین آغداشلو که به تازگی مجموعه ای از آثارش را بعد از 40 سال در گالری «اثر» به نمایش گذاشته و با استقبال خوبی از سوی مخاطبان و به ویژه مجموعه داران آثار هنری روبرو شده است، صبح امروز شنبه 8 آذرماه در یک نشست خبری درباره آثارش توضیحاتی ارائه کرد.

برپایی نمایشگاه انفرادی آثار آغداشلو بعد از سه سال رایزنی

امید تهرانی مدیر گالری اثر آغازگر این مراسم بود که به چگونگی گردآوری آثار آیدین آغداشلو در این نمایشگاه اشاره ای کرد و گفت: پیشنهاد برپایی این نمایشگاه را حدود سه سال پیش به آقای آغداشلو دادیم و حدود یک سال صرف راضی کردن ایشان گذشت و بعد از آن که به این نمایشگاه رضایت دادند، برای انجام آن تلاش بسیاری صورت گرفت، مراقبت های بسیار انجام شد تا آثار ایشان را از نقاط مختلف گردآوری کنیم.

وی با اشاره به علاقه مندان آثار این هنرمند اظهار کرد: آثار آغداشلو همیشه بازار مخصوص به خود را داشته است و بنابراین برای گردآوری مجموعه ای از آثارش مربوط به دوره های مختلف کاری او بسیار تلاش کردیم تا تعداد آنها به اندازه یک نمایشگاه انفرادی برسد و سرانجام موفق شدیم نمونه هایی را از دوره های مختلف که در طول 50 سال اخیر کار کرده اند، گرد هم جمع کنیم، به جز آثاری که مربوط به دوره اول فعالیت ایشان موسوم به دوره امپرسیونیستی می شود.

هر یک از آثار این نمایشگاه نشانگر 60 سال کار هنری من است

در ادامه آیدین آغداشلو درباره چرایی برگزاری این نمایشگاه بعد از 40 سال توضیح داد: من همیشه نقاشی بودم که هر اثری را که تمام می کردم می فروختم، کارهایی که برای نمایشگاه کفایت کند، نداشتم. بعد از این پیشنهاد که پذیرفتم تا نمایشگاهی برگزار کنم، تلاش کردم تا آثاری را با مراقبتی که ذکر شد جمع آوری شود و برخی آثار را نیز در طول یک سال و نیم گذشته انجام دادم به طوری که هیچ نقاشی را برای فروش به علاقه مندان معمولی ام انجام ندادم. تمام نیروی ام وقف این نقاشی ها شد. حالت خاصی بود و تفاوت داشت با کارهایی که همیشه می کردم. من همیشه طوری نقاشی می کنم که مطابق آن چه به شارگردانم می گفتم، این طور باشد که اگر یک اثر از یک نقاش باقی بماند، همان یک اثر نشان دهد که چگونه کار کرده است و من هم تلاش کردم که هر یک از این آثار ویژگی 60 سال کار من را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: خلق این آثار وسواس غریبی برای من داشت. امضایی که پای هر اثرم کرده ام به این معنی است که آن را تایید می کنم که مقدار من همین است چه کم و چه زیاد.

این نقاش پیشکسوت به حمایت های معنوی که از او شده است، اشاره کرد و یادآور شد: من بسیار حمایت شده ام که باید از همه آنها تشکر کنم مسئولان گالری اثر در تمام طول این مدت هر امکانی را فراهم آوردند که آسوده کار کنم و من وامدار آنها هستم. من فوقل العاده مدیون همه شدم، همه به من لطفی بی منت کردند که با هیچ تشکری نمی توان آن را پاسخ داد.

برپایی نمایشگاه یک هنرمند، اعلام معنای جدیدی از آثار اوست که برای من اتفاق نیفتاد

آغداشلو درباره برپایی نمایشگاه انفرادی آثارش بعد از چهل سال نیز متذکر شد: علت اصلی این است که من تک تک نقاشی کرده ام و تک تک فروخته ام و با آن زندگی کرده ام. برای من همیشه این تصور وجود داشته و دارد که نمایشگاه نقاش اعلام معنای جدیدی از کارهای اوست نه تکرار آثار گذشته اش، هنرمند وقتی به کشف و شهود می رسد و معنایی را در خود می پرورد، نمایشگاه برگزار می کند، کتاب چاپ می کند، نمایش اجرا می کند و یا فیلم می سازد، اما برای من این بار این گونه نشد. اما نمایشگاه اولی را که چهل سال پیش برگزار کردم، دقیقا این گونه بود که خواستم اعلام حضور کنم که کار من این است. بساطی را پهن کردم و بازدیدکنندگان آن را دیدند و نظر دادند. اما در طول این سالها من نتوانسته ام این کار را انجام دهم.

تابلویی که نمایشگاه نرسید

آغداشلو با بیان این که برخی از آثار این نمایشگاه تازه است، ادامه داد: آثار تازه من تفاوت های اساسی با سایر آثارم دارد. معنای تلخ تری البته همراه آنهاست اما همین است که هست، در کنار این آثار تازه پیشنهاد کردم که مجموعه ای از آثارم مربوط به دوره های مختلف کاری من نیز در نمایشگاه ارائه شود، آثاری از مجموعه «شفاعت فرشتگان» که البته قرار بود از دبی یکی از مجموعه داران نمونه اثر این دوره را برایمان بفرستد اما امکان پذیر نشد و در واقع من این بخت را نداشته ام که مجموعه آثارم به طور کامل در یک نمایشگاه به نمایش درآید و اگر در این نمایشگاه نمونه ای از این دوره وجود می داشت، می توانست نمایشگاه کاملی باشد.

باری که موزه هنرهای معاصر تهران می توانست از دوش من بردارد

او اضافه کرد: اگر موزه هنرهای معاصر تهران، مجموعه ای از دوره های مختلف کاری من را در یک نمایشگاه انفرادی به نمایش می گذاشت، آنگاه من ناچار نبودم، برای گردآوری آثارم از نقاط مختلف این اندازه تلاش کنم و آنها را به امانت بگیرم و بنابراین این بار از دوش من برداشته می شد.

این هنرمند با اشاره به سالگرد 75 سالگی اش بیان کرد: من به تازگی 75 ساله شده ام یعنی عمری برابر با عمر مدرنیستها، من سال 1319 متولد شده ام و مدرنیست ها هم از سال 1328 بروز و ظهور یافتند و بنابراین عمر من به آنها قد می دهد.

در طول همه این سال‌ها به من خوش گذشته است

آغداشلو با تأکید بر این که برگزار نشدن نمایشگاه آثارش بعد از چهل سال ارتباطی با موضع گیری دولت های مختلف با او نداشته است، تصریح کرد: اگر چه بعد از انقلاب اسلامی، دولت های مختلف موضع گیری های متفاوتی درباره من و آثارم داشتند، اما به هر حال در طول این سالها ما با هم کنار آمده ایم و به هر دو ما در این سالها خوش گذشته است.

این منتقد آثار هنری بر این نکته نیز تأکید کرد که تحسین شدن یا تقبیح شدن برای او در برپایی این نمایشگاه اولویت نبوده است.

آغداشلو برپایی این نمایشگاه را ادای دینی به مخاطبان و مردمی ذکر کرد که در طول این سالها نان او را داده اند.

او افزود: پولدارها نان من را نداده اند، بلکه این مردم بوده اند که نان من را داده اند و برپایی این نمایشگاه به نوعی نشان دادن نامه اعمال من به آنهاست و امیدوار هستم که آن را از من قبول کنند که لیاقت آن را داشته ام، بنابراین نام این نمایشگاه می تواند نامه اعمال من باشد چه خوب و چه بد.

انتشار مقالات هنری آغداشلو در 8 جلد

این نویسنده و منتقد هنری همچنین از انتشار مجموعه مقالاتش از سوی نشر آبان خبر داد و گفت: در همین راستای نامه اعمال من است که مجموعه ای از مقالات هنری من شامل 8 جلد کتاب، از سوی نشر آبان منتشر خواهد شد که بخش مکتوب آثار من را به نمایش می گذارد و فکر می کنم این برای یک نقاش زیاد است چرا که نقاش قرار نیست بنویسد. پیش از این هم سه جلد کتاب منتشر کرده ام که شامل مجموعه آثار نقاشی من و مجموعه آثار سنتی در زمینه خوشنویسی، نگارگری و مرمت آثار است.

هیچ بدهی به مردم ندارم/ همه سالهای سخت در کشورم ماندم

آغداشلو با بیان این که کارهایش را انجام داده و حالا زمان مرخص شدن است، بیان کرد: اکنون فکر می کنم دیگر می توانم بروم، چون از نظر خودم هیچ بدهی مطلقاً به مردم ندارم، من در سخت ترین لحظات در جنگ، بی پولی و بیکاری در کشورم مانده ام و کار کرده ام و حالا فکر می کنم دیگر بدهکار نیستم و این نمایشگاه هم به نوعی تسویه حساب من است، نامه اعمالم را عرضه کرده ام و زمان رفتن است.

نقاشی هایم تحت الشعاع شخصیت من قرار گرفته اند

آغداشلو از اصحاب رسانه نیز بابت مطالبی که درباره و آثارش منتشر کرده اند، تقدیر کرد و درباره برخی از این یادداشت ها اظهار کرد: من حیثیت اجتماعی خود را مدیون روزنامه نگاران هستم، خود من نیز با انتشار 8 جلد کتاب مقاله که قبل از این در روزنامه ها منتشر شده است، خودم را روزنامه نگار می دانم اما اشکال برخی از این یادداشت ها این بود که برخی از آنها اشاره داشتند که برپایی این نمایشگاه بعد از 40 سال خیلی مهم نیست و اصلاً نمایشگاه مفصلی هم نیست، برخی بسیار خاله زنکی با این موضوع برخورد کرده بودند که من هم کلی خندیدم، چون مطلبش پر از اشتباه بود و از نظر من با 14 غلط نمره 6 دریافت کرد اما مقاله دیگری هم در مجله تندیس منتشر شد که نکته ای داشت و آن این که وجود هنرمند از اثر هنری و کار نقاشی اش جدا نشده است و اگر تأیید یا تحسینی این آثار شده است، درباره شخصیت من و آثارم بوده است یعنی هیچ کس آثار نقاشی من را به شکل مستقل بررسی نکرده است واین مشکلی است که همیشه داشته ام و روزنامه نگاران باعث آن بوده اند چون همیشه به ویژگی ها وتخصص های من اشاره داشته اند و نقاشی هایم زیر سایه شخصیت من قرار گرفته است، بنابراین این لطف اصحاب رسانه بلای جان من شد و هیچ کس درباره خود نقاشی هایم خوب یا بد نگفت.

آغداشلو در بخش پرسش و پاسخ خبرنگاران نیز در پاسخ به سوالی درباره پاسپارتو شدن آثارش به شکلی متفاوت توضیح داد: در این نقاشی ها هم سعی بر این بوده است که یک اثر گرانبها با همه ظرافتش بوجود آید تا آن گاه زوالش معنا پیدا کند، اگر گرانبها نباشد، زوالش هم به چشم نمی آید. به همین دلیل این شکل از قاب های فاخر را با این شکل از پاسپارتو شدن را می بینید، من سعی کردم نشان دهم که این آثار چقدر حیف اند و اگر زوال نیافته بودند چقدر خوب بود، همان طور که مادرم همیشه وقتی آثارم را پاره می کردم و می سوزاندم، می گفت حیف است.

او ابراز امیدواری کرد که این نقاشی ها لایه های متعددی را داشته باشد که از سوی مخاطبانش کشف شود.

نمی خواهم زبان پیچیده ای در آثارم داشته باشم

آغداشلو درباره رازآمیز بودن آثارش نیز توضیح داد: امیدوارم که این رازآمیز بودن واقعاً باشد، هیچ ابایی هم ندارم که عمداً میان اثر هنری ومخاطب فاصله بیاندازم و نمی خواهم که زبان پیچیده و خاصی را در آثارم داشته باشم.

او به یکی از آثارش با عنوان «معما» اشاره کرد و گفت: در این اثر یک شکل مخروطی شکل دیده می شود و نام تابلو هم «معما» ست و این که چرا این شکل مخروط این جا حضور دارد و معمای آن چگونه حل می شود، نمی دانم.

مریم مجد یکی دیگر از مسئولان گالری اثر نیز درباره مقدمه این نمایشگاه به قلم بابک روشنی نژاد توضیح داد: روشنی نژاد از شاگردان استاد آغداشلو است که بسیار علاقه مند به نوشتن این مقدمه بود و کتاب آثار بابک روشنی نژاد را نیز استاد آغداشلو نوشته اند که نشان می دهد رابطه متقابلی میان این دو وجود دارد، ضمن این که روشنی نژاد منتقد هنری است و شناخت خوب ودقیقی درباره استاد آغداشلو و آثارش دارد و مطلب خوب ودقیقی را درباره جایگاه این هنرمند در هنر معاصر ایران نوشته اند.

امید تهرانی مدیر گالری اثر نیز به تیم جوان برگزار کننده وهماهنگ کننده نمایشگاه آیدین آغداشلو اشاره کرد و از اعتماد این هنرمند به این تیم جوان و ارتباط خوب میان دو نسل مختلف سخن گفت.

سالهای سخت یک نقاش در اثبات چیستی اش

آغداشلو در پاسخ به سوال دیگری درباره مدرنیست نبودن این هنرمند و تفاوت آثارش با هم دوره ای هایش توضیح داد: متفاوت عمل کردن من بسیار بسیار سخت بر من گذشت، مستقل ماندن دشوار است و بر من همچون دوزخی گذشت تا از معنای « خودم» محافظت کنم و در سیلاب جریان های روز خودم را رها نکنم. این موضوع از همان سالهای دانشکده هنرهای زیبا شروع شد و به همین دلیل هم سال آخر دانشکده را رها کردم چون مدرنیست بودن تعریف مشخصی داشت و اگر مدرنیست نبودید، وضعیت شما به خطر می افتاد و باید توضیح می دادید که چه هستید. در سالهای بعد از انقلاب همه نقاشان باید یک چیزی می بودند و از آنها سول می شد که چه هستند، یعنی کوبیست، اکسپرسیونیست یا ... که البته دانشکده نیز همین طور به نقاشان شکل می داد. من به عقل خودم فکر کردم که این ها حرف است و زمانی که نقاشی حرفی برای گفتن دارد، می زند و این دیگران هستند که باید مشخص کنند او چگونه است، در همه مکاتب مختلف هنری در دنیا نیز هنرمندان برای خودشان عنوانی نگذاشته اند، به هر حال این تفاوت ها برای من دشوار بود و بابت آن نیز باج دادم، بسیار طول کشید تا به آنها بگویم من سوررئال کار نمی کنم، همه این جزئیات در آثار من همه به صورت خودآگاه شکل می گیرد و با دقت انتخاب می شود و بنابراین آثارم من انتخاب خودآگاه موضوع و وسیله ای برای بیان بود.

انسانها طبق قفسه بندی دیگران زندگی نمی کنند/ محور کار هنرمندان زمزمه کردن است

او ادامه داد: هنوز هم این مسئله هست و بسیاری از منتقدان عزیز با همین پیش فرض درباره من وآثارم نوشته اند، به همین دلیل هم آثار من ممکن است با پیش فرض های آنها مطابقت نداشته باشد. جایی گفته اند که آغداشلو نقاش مدرنیست نیست، خوب خدا را شاکرم که مدرنیست نیستم، چون مدرنیست امروز تبدیل به دوره کلاسیک شده است ما دوره های دیگری را در هنر پشت سر گذاشته ایم و حالا پست مدرنیست نافی دوره مدرنیست است، اما هنوز باید این توضیح بدیهی را بدهم که اگر مدرنیست نیستی پس چه هستی؟ من معتقدم که انسان ها بر اساس قفسه بندی و طبقه بندی دیگران زندگی نمی کنند، اما محور کارشان یک زمزمه است که برخی آن را خوب می پندارند و هنرمند هم آن زمزمه ها را ادامه می دهد. من هم لابد زمزمه هایم به نظرم خوب آمده است که ادامه داده ام.

یک نقاش معاصر پرکارم

آغداشلو با تأکید بر دوران سختی که در روبرو شدن با این سوال چه هستی گذرانده است، یادآور شد: خیلی سخت گذشت تا من قبول شدم که نقاش معاصر پرکارم، اما با این حال خیلی هم خوش گذشت. چون این قفسه ها مانع زمزمه های من نشد، بسیاری این زمزمه ها را دوست داشتند و بابتش هم پول دادند، البته بسیاری دیگر از هنرمندان نیز در دوره حیاتشان، زمزمه هایشان هیچ گاه شنیده نشد و در فقر، گمنامی و دفن شده بوسیله شهرداری ها روزگارشان به سر آمد.

افسردگی هایم شخصی است

این هنرمند نقاش در پاسخ به دلایل افسردگی خود نیز بیان کرد: من همیشه افسردگی نداشته ام، اما این افسردگی بیشتر شخصی است و منبع آن نیز کنش مستقیم دولت ها نسبت به من نبوده است، چرا که من ستایش شده ترین روشنفکر روزگارم از جانب مردم هستم، تنها نقاشی هستم که وقتی در خیابان راه می روم، من را می شناسند و هیچ هنرمند دیگری چنین اقبالی را نداشته است، من از ناسپاسی افسرده نیستم و نه از بابت پوچ بودن حاصل عمرم که البته پوچ نبوده است چرا که حدود 5 هزار شاگرد تربیت کرده ام، چندین جلد کتاب نوشته ام، چند هزار نقاشی کرده ام، سخنرانی داشته ام و حتی فیلم مستند ساخته ام، این افسردگی کاملاً شخصی است و شاید به دلیل کار زیاد و سن بالای من باشد که از کار کردن زیاد خسته شده ام و به خاطر سن بالایی که دارم بی حوصله ام.

این کارشناس آثار هنری در ادامه با اشاره به سال‌های سخت ماندنش در ایران که در روزگار جنگ، بی پولی و گمنامی گذرانده است، تصریح کرد: اکنون بعد از این همه کار فکر می کنم، تلاش خودم را کرده ام و امیدوارم که به همه شما خوش گذشته باشد و اجازه رفتن و مرخصی می خواهم.

مجموعه «خاطرات انهدام» طرح سوالی خیام وار است

آغداشلو درباره مجموعه آثارش با عنوان «خاطرات انهدام» اظهار کرد: من هر وقت احساس می کردم که چیز زیبایی که بسیار حیف است اما خواهد مرد، کار کرده ام. این آثار اشاره به سوال همیشگی و بی جواب خیام نیشابوری دارد که «جامی است که عقل آفرین می زندش، صد بوسه ز مهر بر جبین می زندش، این کوزه گر دهر چنین جام لطیف می سازد و باز بر زمین می زندش» و اولین نقاشی که من کشیدم و شروع به پاره کردن و با کارد تکه تکه کردن آن کردم درباره همین موضوع بود و اگر این عمل را درباره آثارم نمی کردم، انهدام معنای خود را نمی یافت. مچاله شدن یک نقاشی دوره رضا عباسی اتفاق عظیمی است در تاریخ بشری که با مچاله شدن پیام انهدام آن و حیف بودن آن را می توان فهمید.

او اضافه کرد: من همه جانم را گذاشته ام تا به چرخه حیات اشاره کنم و به این سوال همیشگی خیام اشاره کنم، سوالی که پاسخی ندارد و فقط خداوند پاسخ آن را می داند و با عقل و خرد موجود خودمان پاسخی برای آن نمی یابیم. من در این آثار به طرح این سوال پرداخته ام و محمل های ارائه آن را پیدا کرده ام تا مطرح کنم. در هر تصویری چیزی را که دوست داشتم نقاشی کردم و بعد آن را منهدم کردم، این مجموعه در دوره های مختلف اسامی متفاوتی پیدا کرد مثل «سالهای آتش و برف» ، «معما»، «شفاعت فرشتگان» و ... که همه اینها فقط طرح مسئله اند.

تابلویی که وصیت نامه آغداشلو شد

آیدین آغداشلو درباره تازه ترین اثر خود که با تفاوت یک هفته ای نسبت به سایر آثارش در این نمایشگاه فروخته شد، توضیح داد: من در این اثر اخیرم که برخلاف بسیاری از مخاطبان، بیشتر به آن علاقه مندم، به همین نکته اشاره کرده ام و به محو شدن تدریجی نقاشی دوره رنسانس وتبدیل شدنش به هیچ پرداخته ام. این در واقع وصیت نامه من است و به انهدام مطلق اشاره دارد. پیش خودم فکر می کردم بعد از این اثر دیگر چه باید بکشم.

همه آثار آغداشلو به مجموعه داران فروخته شده است

امید تهرانی در بخش دیگری از این نشست، درباره قیمت گذاری و بازار آثار آیدین آغداشلو سخن گفت و یادآور شد: آثار آقای آغداشلو با مشورت خودشان که گاهی نیز اصرار به کاستن آن داشتند، اعلام شد و همه این آثار به جز یکی، در همان شب افتتاحیه از سوی مجموعه داران خریداری شد و اثر آخر نیز هفته بعد به فروش رسید.

لیست قیمت آثار ایشان نیز بدون هیچ پرده پوشی اعلام شد تا همه مخاطبان بدانند که قیمت آثار این هنرمند به چه اندازه است و به این منظور نیز هیجان زده قیمت های آثار هنری در حراجی ها نشدیم، همان طور که اثر ایشان در حراج تهران حدود 300 میلیون تومان فروش رفت اما در این نمایشگاه قیمت ها بسیار متعادل و خوب قیمت گذاری شد.

او همچنین از فروش آثار آغداشلو میان خریداران سخن گفت و ادامه داد: بسیاری از کسانی که این آثار را خریداری کردند، شنیده شد که بعد از این نمایشگاه به قیمت بالاتری میان خودشان خرید و فروش کردند که این اتفاق خوبی است.

تهرانی به حجم وسیع بازدیدکنندگان نمایشگاه آثار آغداشلو هم اشاره کرد و گفت: آغداشلو هنرمندی چند وجهی است، نقاش، منتقد هنری ، کارشناس آثار هنری، مدرس و مرمت کار آثار هنری که همین باعث شد طیف وسیعی از مخاطبان سراغ نمایشگاه آثار او بیایند.

قیمت گذاری های 150 تا 250 میلیونی زیر قیمت حراجی ها

مدیر گالری اثر درباره قیمت های آثار این هنرمند توضیح داد: در این نمایشگاه 12 تابلو نقاشی ویک مجسمه به نمایش درآمد که برخی از آثار یک لته ای ایشان حدود 90 میلیون قیمت داشت که به 120 تا 130 میلیون تومان نیز خریدار داشت و آثار دو لته ای او نیز حدود 200 تا 250 میلیون تومان فروخته شد.

او از فروش همه آثار آغداشلو خبر داد و گفت: همه این آثار به دست مجموعه داران رسیده است.

وی همچنین درباره شلوغی زمان افتتاح این نمایشگاه و بی نظمی در ورود و خروج بازدیدکنندگان تأکید کرد که این نظم بخشی به دلیل نگرانی از سنگین شدن سقف گالری و آثار هنری آن بود که با حضور نیروی انتظامی توانستیم به روند بازدید از این نمایشگاه نظم بیشتری بدهیم و ممانعت از عکاسی در روز افتتاحیه نیز به دلیل احترام به بازدیدکنندگان بود که نور فلاش ها آنها را آزرده نکند.

وقت آن است که در پارک به گنجشک ها و سنجاب ها غذا بدهم

آیدین آغداشلو در بخش پایانی این نشست درباره سخنانی که بوی رفتن می دهد و به دوران افسردگی اش اشاره کرده بود، توضیح داد: من از هیچ کس گله ای ندارم. لطف به من بیش از اندازه خدمت من بوده است. ماندن و رفتن همیشه مسئله است، با رفتنم نه می خواهم دل کسی را بسوزانم و نه چیزی را به رخ بکشم. من و امثال من نباید خیلی به خود ببالیم، فکر می کنم رفتن ما مثل برخاستن گنجشکی از قله کوهی است که هیچ جایی تکان نمی خورد، شاید در درازمدت جای خالی ما دیده شود، اما بیش از اینها نیست. برای من که افسرده هستم، خیلی نیاز است که حالا در پارک بنشینم و به گنجشک ها و سنجاب ها غذا بدهم. این حق من است، خیلی کار کرده ام وحالا می توانم بروم، نه دل سوزاندنی است و نه هیچ تهدیدی.

او در پایان هم در پاسخ به پرسشی که چرا این هنرمند در طول دوران کاری اش به تجلیل هنر پرداخته است، پاسخ نمی دانم داد و همچنین اعلام کرد که این نمایشگاه رورانس او محسوب می شود.