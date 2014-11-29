جامعه با فرهنگ مطالعه و کتابخوانی آشتی کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصری ظهر شنبه در نشست تخصصی با معاونان، کارشناسان و مدیران استان همدان در آستانه پنجاهمین سالگرد انشار مجله رشد اظهار داشت: ترویج مطالعه و کتابخوانی شاه کلیدی در نظام آموزش و پرورش است.

وی با بیان اینکه جامعه ما در خواندن دچار مشکل است، عنوان کرد: معجزه پیامبر اسلام (ص) کتاب است و نبوت ایشان با خواندن آغاز شده و از این رو جامعه باید با فرهنگ مطالعه و خواندن آنچنان که شایسته فرهنگ اجتماعی و دینی ماست آشتی کند.

مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در آموزش و پرورش رسمی کشور نیز خلاهایی در این زمینه وجود دارد، افزود: دفتر انتشارات و امور کتابخانه ها با هدف پر کردن این خلاها تاسیس شد تا مجلاتی در عین جذابیت مطابق با فهم دانش آموزان و به روز شدن شده در اختیار آنها قرار دهد.

ناصری با اعلام اینکه در مدارس متوسطه یک و دو با سراشیبی رشد خواندن و مطالعه دانش آموزان روبرو هستیم، ادامه داد: علاوه بر اینکه بخشی از کار تولید و توجه به مطالب به روز و جذاب در تولیدات برعهده ماست، مدیران و مسئولین آموزش و پرورش نیز باید خود نیز به روز گردند و این امر از جمله راه های پیشرفت در نظام آموزشی کشور است.

وی با اشاره به اینکه بررسی مسائل و چالش ها و همچنین بحث و گفتگو در این زمینه تحول بنیادی را در زمینه انتشارت ایجاد خواهد کرد، اذعان داشت: مدیران و متولیان این امر خود باید آشتی دوباره ای با فرهنگ کتابخوانی و مطالعه داشته باشند و دغدغه خواندن را به شکل گسترده و با مکانیسم مشخصی پیگیری و دنبال کنند.

مدیر کل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با عنوان اینکه مجلات رشد، به پیشرفت و رشد آموزشی در مقولات مختلف آموزشی و درسی می پردازد، افزود: یکی از بخش هایی که در کنار کتب درسی به دغدغه های فرهنگی شما معلمان و مدیران پاسخ می دهد، مجلات رشد و جوان است که باید مطالعه آن در میان دانش آموزان جدی گرفته و کارکرد آن بیان شود.

ناصری با اشاره به اینکه مجلات دانش آموزی مشابه آنچه ذکر شد، برای دانش آموز تفکر عمیق و مفصل را ایجاد می کند، گفت: مطالعه مجلاتی که به رشد آموزشی دانش آموز و حتی معلمین می انجامد، می تواند نقش بازوی معنوی آموزش و پرورش در راستای تلطیف فضای آموزشی مدرسه ایفا کند.