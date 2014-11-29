حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش‌ها و پیگیری‌های متعددی را در زمینه بهبود وضعیت اشتغال و رفع مشکلات اشتغال در شهرستان دشتستان و استان بوشهر داشته‌ایم.

وی ادامه داد: به سرمایه‌داران شهرستان اعلام کرده‌ایم که برای انجام پروژه‌های اشتغال‌زایی و تاسیس کارخانه و شرکت اقدام کنند تا ما هم در تهران پیگیری تسریع امور سرمایه‌گذاری شویم ولی هیچکس پا جلو نگذاشت.

موسوی نژاد اضافه کرد: چند شرکت جدید در سطح شهرستان دشتستان تاسیس شده ولی هنوز کم است و مشکل اشتغال در همه استان‌هاست و این مشکل را همه نمایندگان در مجلس فریاد زده‌اند.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از منابع لایحه بودجه نفت است ولی ما در فروش نفت کشورمان هنوز مشکل داریم.

تلاش برای اجرای پروژه سد دالکی و پتروشیمی دشتستان

وی تاکید کرد: پروژه سد دالکی بعد از تکمیل، مشکل آبیاری کشاورزان را حل خواهد کرد و با راه‌اندازی پتروشیمی حدود دو هزار نفر مشغول به کار می‌شوند که مشکل بسیاری از جوانان حل خواهد شد.

موسوی‌نژاد با اشاره به حمایت از کارآفریان و فعالان بخش خصوصی، تصریح کرد: برای اشتغال‌زایی و مشاغل خانگی تسهیلات فراهم است و تقاضیان می‌توانند برای دریافت تسهیلات اقدام کرده و ما نیز حمایت لازم را خواهیم داشت.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ سئوالی مبنی بر کندی روند اجرای آسفالت کوچه‌های برازجان، خاطرنشان ساخت: برازجان شهری است که در حال توسعه و گسترش جمعیت است، پس خدمات زیادی می‌خواهد.

وی تاکیدکرد: در این مدت باتوجه به اعتبارات کم در کشور، اعتبارات زیادی برای شهرستان دشتستان جذب کردیم و امیدواریم شاهد توسعه همه جانبه شهرستان باشیم.