همايش ملی نقش طراحی صنعتی درصنايع دستی در زنجان برگزار می شود

محمود علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی ماه جاری فراخوان برای شركت نمونه های جدید صنایع دستی و بسته بندی برای ارسال به دبیرخانه همایش، منتشر خواهد شد.

وی اظهار كرد: با برگزاری این همایش نمایشگاه از صنایع دستی به روز شده و بسته بندی های آن از سراسر كشور و دانشگاه هایی كه رشته های مرتبط با این موضوع وجود دارد از جمله دانشگاه های تهران، اصفهان، تبریز، الزهرا و دانشگاه هنر در قالب همایش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی خاطر نشان كرد: همزمان با این همایش یك نمایشگاه از صنایع دستی و بسته بندی های واصله به دبیرخانه همایش نیز در استان دایر خواهد شد.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان زنجان اظهار كرد: شكل پست مدرن صنایع دستی علاوه بر حفظ صنایع دستی طرح ها و كاركردهای جدیدی را ایجاد كرده و با افزایش عرضه و تنوع متناسب با سلیقه مخاطب بازار را پر رونق كرده است.

علیمحمدی یادآور شد: پیش تر نیز همایش هایی تحت عنوان نمونه سازی بسته بندی صنایع دستی برگزار شده اما همایش مذكور بارویكردی نو و حضور طراحان مجرب و اساتید و داوران از دانشگاه های سراسر كشور برگزار خواهد شد.