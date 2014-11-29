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۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۱

علیمحمدی:

همايش ملی نقش طراحی صنعتی درصنايع دستی در زنجان برگزار می شود

همايش ملی نقش طراحی صنعتی درصنايع دستی در زنجان برگزار می شود

زنجان - معاون صنايع دستی ميراث فرهنگی و گردشگری استان زنجان گفت: همايش ملی نقش طراحی صنعتی درصنايع دستی در زنجان برگزار می شود.

محمود علیمحمدی  در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی ماه جاری فراخوان برای شركت نمونه های جدید صنایع دستی و بسته بندی  برای ارسال به دبیرخانه همایش، منتشر خواهد شد.

وی  اظهار كرد: با برگزاری این همایش نمایشگاه از صنایع دستی به روز شده  و بسته بندی های آن از سراسر كشور  و دانشگاه هایی كه  رشته های مرتبط با این موضوع  وجود دارد از جمله دانشگاه های تهران، اصفهان، تبریز، الزهرا و دانشگاه هنر در قالب همایش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی خاطر نشان كرد: همزمان با این همایش یك نمایشگاه از صنایع دستی و بسته بندی های واصله  به دبیرخانه همایش  نیز در استان  دایر خواهد شد.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان زنجان اظهار كرد: شكل پست مدرن صنایع دستی علاوه بر حفظ صنایع دستی طرح ها و كاركردهای جدیدی را ایجاد كرده  و با افزایش عرضه و تنوع متناسب با سلیقه مخاطب بازار را پر رونق كرده است.

علیمحمدی  یادآور شد: پیش تر نیز همایش هایی تحت عنوان نمونه سازی بسته بندی صنایع دستی برگزار شده اما همایش مذكور بارویكردی نو  و حضور طراحان مجرب و اساتید و داوران از دانشگاه های سراسر كشور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2431896

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