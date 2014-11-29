اجرای پرشتاب پروژه های عمرانی در دستور کار شهرداری تبریز قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج شهین باهر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی شهرداری تبریز اظهار داشت: شاهد تحقق جلوه ای از مدیریت واحد شهر در تبریز هستیم.

وی با اشاره به هماهنگی بخش های مختلف مدیریت شهری و استانی در پیگیری برنامه های اجرایی گفت: این هماهنگی، نشان دهنده قابلیت های شهر تبریز برای تحقق مدیریت واحد شهری است.

شهین با بیان این مطلب اظهار داشت: همراهی مسئولان استان و شهرستان، در بازدیدهای متناوب اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز، فرصتی است که باعث می شود هماهنگی های لازم برای جابجایی تاسیساتی از قبیل خط لوله آب و گاز و شبکه های برق رسانی، با سرعت بیشتری پیگیری شود.

وی با بیان این که امروز، می توان گفت به نوعی، جلوه ای از مدیریت واحد شهری، در شهر تبریز تحقق یافته است، متذکر شد: استمرار این همدلی و همراهی، ضامن توسعه و پیشرفت شهر در موضوعات عمرانی و اجتماعی خواهد بود.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه اظهار داشت: پروژه های عمرانی به عنوان بخش مهمی از وظایف مدیریت شهری، همواره در معرض دید و ارزیابی شهروندان قرار دارند.

شهین باهر افزایش هزینه اجرایی و آلودگی های صوتی و بصری را از جمله تاثیرات منفی استمرار طولانی مدت یک پروژه عمرانی خواند و افزود: خوشبختانه، رویکرد عمرانی شهرداری تبریز، با اجرای پرشتاب پروژه ها، این نگرانی را از میان برده است.