به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ابوئی مهریزی گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران مبلغ 1200 میلیارد تومان برای سال 1393 سهم صنعت از هدفمندی یارانه ها می باشد که در قالب یارانه سود تسهیلات برای بخش صنعت پیش بینی شده است.

وی اظهارداشت: پس از تخصیص منابع به وزارت صنعت، معدن و تجارت، با هماهنگی معاونت‌های امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی ایران، واحدهای تولیدی برای دریافت سرمایه در گردش و یا بازسازی و نوسازی تجهیزات به بانک‌های عامل معرفی خواهند شد تا از این تسهیلات یارانه ای برخوردار شوند.

ابویی مهریزی گفت: برنامه ها و سیاست‌های هزینه کرد فاز دوم هدفمندی یارانه ها در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفته است.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار امیدواری کرد هرچه سریعتر این مبلغ در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد تا اقدامات اجرایی آن آغاز شود.