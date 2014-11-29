آغاز اولین طرح بزرگ صیانت از سلامت در خراسان رضوی

حمید رضا کریم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح بزرگ صیانت از سلامت شهروندان به همت اداره کل تعزیرات و همکاری سایر دستگاه های متولی همانند دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اداره کل دامپزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی برای اولین بار در کشور در استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: در این طرح که سه تیم تخصصی متشکل از رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی و کارشناسان متخصص در آن حضور دارند به منظور نظارت و پایش کارخانجات و مراکز تولید و عرضه مواد غذائی به خصوص مواد پروتئینی، سوسیس و کالباس به طور سرزده بازدید بعمل خواهد آمد.

وی یادآور شد: این طرح به مدت ده روز از تاریخ دهم آذرماه جاری انجام خواهد شد لذا از عموم شهروندان درخواست می شود تا گزارشات و شکایات احتمالی خود را از طریق شماره تلفن ۳۷۲۴۳۱۵۵ و یا سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۸۹۱۰۱۳ به این اداره کل به منظور پیگیری اطلاه دهند.