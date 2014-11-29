برنامه های ویترینی باید به فعالیت های بنیادی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فولادوند ظهر شنبه در نشست تخصصی مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی و سردبیران مجلات رشد با معاونان، کارشناسان و مدیران استان همدان در آستانه پنجاهمین سالگرد انشار مجله رشد با اشاره به اینکه آموزش و پرورش حول محور کیفیت حرکت می کند، عنوان کرد: یکی از لازمه های پیشبرد اهداف وزارت آموزش و پرورش برگزاری جلسات و نشست های تخصصی است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر نسبت به دهه گذشته جمعیت دانش آموزی به یک سوم تقلیل یافته و این در حالی است که در همین بازه زمانی امکانات آموزشی دو برابر شده پس باید بیش از پیش به موضوع کیفیت بخشی در نظام آموزشی بپردازیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه باید برنامه های دکوری و ویترینی به فعالیت های هدف دار و بنیادی تبدیل شود، ادامه داد: در راستای رسیدن به برنامه های راهبردی اولویت هایی از سوی وزراتخانه تعیین گشته است که در حال حاضر بزخی از آنها نیز در حال اجراست.

فولادوند با اعلام اینکه دفتر انتشارات و تکنولوژی می تواند حلقه واسطه ای برای ارتباط آموزش و پرورش داخلی با آموزش و پرورش جهانی باشد، گفت: از آنجاییکه دانش آموزان ما وارد رقابت های جهانی می شوند، باید با توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی به معیارهای آموزشی و پرورشی جهانی نزدیک و با آنها همسو شویم.

وی مجلات رشد را از اهرم های پیش برنده به سوی اهداف و معیار های آموزش و پرورش جهانی دانست و افزود: معلمان با مطالعه مقالات به روز و استفاده از راه و روش های نوین جهانی می توانند فکر و اندیشه دانش آموزان را پیگیری کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به اینکه آموزش و پرورش استان فصل جدیدی را در نظام آموزشی آغاز کرده است، عنوان کرد: در دو ماه گذشته شاهد حضور مدیران وزارتخانه و مدیران کل در استان به منظور تقویت و پررنگ نمودن کیفیت در استان بوده ایم.

فولادوند ادامه داد: برای داشتن آموزش و پرورشی پویا باید این تحرک، پویایی و تحول از معلمان و در مدارس آغاز شود.

وی با اشاره به اینکه استان همدان در دو سال گذشته رتبه نخست استفاده و بهره گیری از مجلات رشد را در کشور داشته است، افزود: این آمار طبق کمیت به دست آمده است.