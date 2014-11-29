جشنواره ملی ملکوت ایجاد و توسعه تمدن نوین اسلامی را دنبال می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل خراسانی كه برای تشریح نحوه برگزاری جشنواره "ملكوت" ظهر شنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان استان همدان حضور یافته بود، با اشاره به اینكه علم، فن آوری و فرهنگ در پیشرفت کشور نقش مهمی دارد، بیان داشت: تاثیری که مراجع دینی در بخش فرهنگی دارند از همه بیشتر است و بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری علمای دین باید طرح هایی را در حوزه فرهنگ ارائه دهد که فرهنگ متعالی مستولی شود.

وی با بیان اینکه جشنواره ملی "ملکوت" در سال گذشته تنها در دانشگاه ها برگزارشد، گفت: هدف اصلی طرح ایجاد تمدن نوین اسلامی و عمق بخشی به باورهای مذهبی مردم است و اگر بتوانیم کاری انجام دهیم که جوانان با آثار علامه جوادی آملی آشنا شوند بسیاری از مشکلات جامعه حل می شود.

دبیر جشنواره ملی ملکوت اذعان داشت: تفاهمنامه ای با برخی دستگاهای فرهنگی امضا شده و مهمترین رویداد این طرح آسان سازی ارتباط مخاطب در سطوح مختلف با آثار این عالم برجسته كشور است.

خراسانی اظهار داشت: برای آشنایی جامعه با این آثار پژوهشکده ای در قم به دنبال آسان سازی نگارش های این استاد حوزه است که صاحبان قلم در این بخش می توانند یاریگر ما باشند.

خراسانی با بیان اینکه پیامک های قرآنی نیز در این بین طراحی شده و در حال ترویج معارف قرآنی هستیم، اذعان داشت: این حرکت کمترین هزینه را برای متولیان اجرایی دارد و به کمک متولیان حوزه فرهنگ در حوزه اجرا وارد شده تا بتوانیم محتوای آثار علامه جوادی آملی را به رفتار اجتماعی تبدیل کنیم.

وی با اشاره به اینکه برای طرح ملی ملکوت دببرخانه استانی باید شکل گیرد، بیان داشت: این جشنواره در ادامه طرح های فرهنگی در کشور است.

دبیر جشنواره ملی ملکوت اذعان داشت: تنها به دنبال هماهنگ کردن امور هستیم و متولی اجرا نیستیم اما به نیاز سنجی نیازمندیم.

عضو هیئت امنا پژوهشکده اسرا نیز در این شورا عنوان کرد: رویکرد دین اسلام فرهنگی است و در راستای رشد دادن تلاش می کند و هویت انقلاب ما نیز فرهنگی است و اگر جوانان را نتوانیم تغذیه فرهنگی کنیم به مشکل بر می خوریم.

حجت الاسلام علی پور گریبانی اذعان داشت: در انجام کارهای فرهنگی به آسیب ها توجه نمی شود درحالیکه کار فرهنگی روحیه فرهنگی می طلبد.