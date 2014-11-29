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۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۱۳

سعداوی در گفتگو با مهر:

بی‌صبرانه منتظر شکایت درخشان هستیم

بی‌صبرانه منتظر شکایت درخشان هستیم

مربی تیم فوتبال فولادخوزستان گفت: بی صبرانه منتظر شکایت وکیل درخشان و حضور در دادگاه هستیم چون وقتی مدارکمان را رو کنیم قیافه آقایان دیدنی خواهد بود.

نعیم سعداوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تهدید وکیل حمید درخشان مبنی بر شکایت از اعضای تیم فولاد، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: یکی از اشکالات ورزش و فوتبال ما ورود آدم‌های غیر ورزشی به مسائل مثل ایشان است. آنها تشنه مطرح شدن هستند. ما بارها شنیدیم و خواندیم که درخشان قصد شکایت دارد. خب ما هم بی‌صبرانه منتظر شکایت آنها هستیم.

وی افزود: درخشان و وکیلش فقط حرف شکایت را می‌زنند. ما مستنداتمان را در دادگاه ارائه می‌کنیم و این قاضی است که صلاحیت رسیدگی به پرونده را خواهد داشت.

مربی فولاد تاکید کرد: وقتی مستنداتمان را در دادگاه ارائه کردیم بدون شک قیافه آقایان دیدنی خواهد بود! آنها فکر می‌کنند ما فایل صوتی نداریم، در حالیکه صدا و شماره آقای درخشان را داریم و در دادگاه آنرا رو خواهیم کرد.

سعداوی در پایان گفت: گوشی تمام بازیکنان فولاد به سیستم ضبط صدا مجهز شده است. ما از بازیکنان خواستیم هر سرمربی یا مسئول باشگاهی مستقیم با شما تماس گرفت، صدایشان را ضبط کنید و در اختیار باشگاه قرار دهید.

کد مطلب 2431948

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