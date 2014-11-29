نعیم سعداوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تهدید وکیل حمید درخشان مبنی بر شکایت از اعضای تیم فولاد، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: یکی از اشکالات ورزش و فوتبال ما ورود آدم‌های غیر ورزشی به مسائل مثل ایشان است. آنها تشنه مطرح شدن هستند. ما بارها شنیدیم و خواندیم که درخشان قصد شکایت دارد. خب ما هم بی‌صبرانه منتظر شکایت آنها هستیم.

وی افزود: درخشان و وکیلش فقط حرف شکایت را می‌زنند. ما مستنداتمان را در دادگاه ارائه می‌کنیم و این قاضی است که صلاحیت رسیدگی به پرونده را خواهد داشت.

مربی فولاد تاکید کرد: وقتی مستنداتمان را در دادگاه ارائه کردیم بدون شک قیافه آقایان دیدنی خواهد بود! آنها فکر می‌کنند ما فایل صوتی نداریم، در حالیکه صدا و شماره آقای درخشان را داریم و در دادگاه آنرا رو خواهیم کرد.

سعداوی در پایان گفت: گوشی تمام بازیکنان فولاد به سیستم ضبط صدا مجهز شده است. ما از بازیکنان خواستیم هر سرمربی یا مسئول باشگاهی مستقیم با شما تماس گرفت، صدایشان را ضبط کنید و در اختیار باشگاه قرار دهید.