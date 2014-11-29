سوگندنامه نویسندگی در وزارت ارشاد ثبت شد

فرحناز یوسفی مدیر انتشارات «پرستوی سفید» و مولف ۱۴ عنوان کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر، از ثبت اقدام خود با عنوان «سوگندنامه نویسندگی» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و گفت: خوشبختانه پس از ماه‌ها تلاش، موفق شدم که سوگندنامه نویسندگی را که برای اولین بار است در ایران تدوین می‌شود، در وزارت ارشاد به ثبت برسانم. این سوگندنامه در روزنامه رسمی کشور هم درج شده است.

یوسفی ادامه داد: من به تلاش خودم برای کمک گرفتن از تمامی نهادها و ارگان‌ها و همکاران نویسنده برای همگانی کردن این سوگندنامه از طریق مجلس شورای اسلامی ادامه خواهم داد و سعی خواهم کرد با توجه به اینکه چنین سوگندنامه‌ای در سطج جهانی هم نداریم، آن را به صورت بین‌المللی نیز به ثبت برسانم.

مدیر انتشارات «پرستوی سفید» افزود: سوگندنامه نویسندگی مختص نویسندگانی است که برای اولین بار کتابی از آنها به چاپ می‌رسد و از نظر مضمون دقیقاً چیزی است شبیه سوگندنامه پزشکی.

وی در توضیح بیشتر گفت: یک مولف با امضای سوگندنامه نویسندگی، به خداوند قلم سوگند یاد می‌کند و متعهد می‌شود که با توجه به چاپ اولین کتابش، مسئولیت قلم خود را بپذیرد و حرمت و عفت قلم را حفظ کند و خارج از اصول اخلاقی و انسانی گام برندارد و همچنین با توجه به اینکه او از زمان انتشار کتابش، نویسنده نامیده می‌شود، این موضوع نه تنها موجب غرور در او نشود بلکه باعث شود که برای پیشرفت اصول اخلاقی و انسانی گام بردارد.

متن سوگندنامه نویسندگی که یوسفی آن را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، به شرح زیر است:

سوگندنامه نویسندگی

به نام خداوند قلم

اکنون که با یاری خداوند، نخستین کتاب خود را به چاپ رساندم، به پروردگارم سوگند یاد می‌کنم که در جهت وفاداری به قلم، تلاش لازم را انجام داده و همواره در هنگام نوشتن، اصول انسانی و اخلاقی را در نظر بگیرم و به یاد داشته باشم، اعتباری را که خداوند به من می‌دهد، هرگز سبب غرورم نشده و موفقیت در نویسندگی را زمینه‌ای برای تکامل روح خود و پیشرفت انسانیت بدانم.