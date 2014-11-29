سلامت یکی از دغدغه های اصلی دولت/بازار شایعات داغ است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در جلسه شورای هماهنگی روسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی که در ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد، با بیان این که روابط عمومی ها کار سخت و با ارزشی در حوزه اطلاع رسانی به مردم دارند، گفت: طبق گفته امام راحل و مقام معظم رهبری اقدامات دولت باید مکررا به گوش مردم برسد و باعث شاد کردن دل آنها شود.

وی افزود: کسانی که عهده دار مسئولیت در روابط عمومی دستگاه های اجرایی هستند باید اقداماتشان به تداوم این باور که ملت و دولت از هم دور نیستند، کمک کند. چون همه ما فرزندان همین نظام هستیم و مسئولیتی را به عهده گرفته ایم که مهمترین هدف آن رفع مشکلات مردم است.

وزیر بهداشت خطاب به روسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی ادامه داد: خیلی از اقدامات ما به عنوان مسئولان دولتی ممکن است جای نقد داشته باشد، بنابراین بازتاب اشتباهات ما از طریق روسای روابط عمومی و اطلاع رسانی چه در حوزه سیاست گذاری و چه در حوزه عمل بسیار حائز اهمیت است.

هاشمی با تاکید بر این که در وزارت بهداشت مسئولیت هیچ حوزه ای سنگین تر از روابط عمومی نیست، خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت با جان و روح مردم سر و کار دارد و اگر روابط عمومی این وزارتخانه خوب عمل کند، می توانیم برای حفظ سلامت مردم قدم های موثری برداریم. چون در حال حاضر بازار داغ شایعات به خصوص با پیشرفت تکنولوژی و در فضای مجازی بسیار گسترده شده و یک شایعه می تواند تمام یک شهر و حتی کشور را دچار اضطراب و نگرانی کند.

به گفته وزیر بهداشت، در دولت های مختلف بخشی از حاشیه ها، مرتبط با حوزه سلامت بوده است ولی تمام تلاش ما در دولت یازدهم این است که از این حاشیه ها عبور نماییم و می توانیم ادعا کنیم که اقداماتمان در این راستا مناسب و درخور توجه بوده است.

وی با اشاره به این که نظام سلامت برای رسیدن به اهدافش نیاز به هم افزایی و کمک روابط عمومی ها و مراکز اطلاع رسانی تمامی دستگاه های اجرایی را دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش عمده ای از روابط عمومی وزارت بهداشت را مخاطبان این وزارتخانه که از دل مردم هستند، تشکیل می دهند و با اظهار لطفشان نسبت به اقدامات صورت گرفته، کاروان سلامت را برای طی هر چه بهتر این مسیر دشوار، کمک می کنند.

هاشمی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر یکی از دغدغه های اصلی دولت، سلامت است، گفت: از این نظر باید تمام قوایمان را به کار بگیریم چون دیگر مرحله تصمیم گیری و برنامه ریزی را سپری کردیم و وارد فاز اجرایی شده ایم بنابراین باید بخشی نگری ها را کنار بگذاریم و تمام دغدغه مان رساندن خدمت به مردم باشد.

وی با تاکید بر این که در این راستا با دقت و وسواس کامل اهدافمان را دنبال خواهیم کرد، افزود: شخص ریاست جمهوری بارها در جلسات هیات دولت بر این نکته تاکید داشتند که سلامت باید دغدغه و حرف اصلی تمام وزرا و اعضای کابینه باشد و از آنجا که رهبر معظم انقلاب نیز از برنامه های تحول در نظام سلامت، حمایت و ابراز رضایت کرده اند، ضروری است همگی دست به دست هم دهیم و حوزه سلامت را که یکی از برنامه های اصلی دولت و کل نظام است، به نقطه مطلوب برسانیم.

وزیر بهداشت با اشاره به حمایت های مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه از وزارت بهداشت، در راستای رسیدن به اهداف طرح تحول سلامت، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ریل گذاری اهداف ما درست انجام شده و حالا زمان آن است که همه ارکان نظام برای پیشبرد اهداف سلامت، همکاری های بین بخشی داشته باشند.

هاشمی در ادامه بیان داشت: باید فرصت ها را مغتنم بشماریم و حاشیه ها نباید ما را از هدف اصلی مان که داشتن یک کارنامه موفق در نظام است، بازدارد.

وزیر بهداشت در ادامه ضمن ارائه گزارشی از اهداف و دستاوردهای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت و درمان، در پایان اضافه کرد: یکی از اصول تحقق یک نظام جامع سلامت، در کنار مدیریت و تولیت عالمانه و مشارکت هدفمند مردم، همکاری های بین بخشی است و وزارت بهداشت در راستای تحقق این هدف تفاهم نامه هایی را با وزارتخانه های مختلف امضا کرده است.