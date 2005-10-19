۲۷ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۵۶

رييس انجمن حمايت از برنج كشور در گفت و گو با "مهر":

ميزان خريد تضميني برنج از مرز 65 هزار تن گذشت

رييس انجمن حمايت از برنج گفت: ميزان خريد تضميني برنج پر محصول در كشور از مرز 65 هزار تن گذشت .

جميل عليزاده شايق در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با اشاره به  خريد تضميني برنج در سالجاري افزود: ازآغاز خريد ارقام پر محصول برنج تا كنون ، ميزان خريد برنج در استان مازندران از مرز 62 هزار تن گذشت و اين در حالي است كه خريد برنج پر محصول در ساير استانها حدود سه هزار تن است .

وي تاكيد كرد: تا كنون از كشاورزان استان گيلان حتي يك كيلو برنج نيز خريداري نشده است .

دبير انجمن برنج كشور استقبال كشاورزان  مازندراني رااز خريد برنج  مثبت ارزيابي كرد و گفت:ميزان خريد ارقام پر محصول برنج در مازندران در مقايسه با  مدت مشابه سال گذشته حدود 30 درصد افزايش يافته است .بطوريكه  از مجموع 230 هزار هكتار برنجكاري مازندران ، 130 هزار هكتار به كشت ارقام پر محصول اختصاص يافته و پيش بيني مي شود 650 هزار تن برنج از اين سطح برداشت شود .

وي  تاكيد كرد: وزارت بازرگاني نيز پس از يك توقف كوتاه پرداخت وجه ، خريد برنج را سرعت بخشيده و تا كنون بدهي بيش از 60 درصد كشاورزان پرداخت شده است .

 عليزاده شايق  با اشاره به ميزان خريد برنج عرضه شده كشاورزان به مراكز خريد  افزود: در صورت ادامه همكاري وزارت بازرگاني پيش بيني مي شود كشاورزان تا حدود 150 هزار تن برنج به مراكز خريد برنج تحويل دهند .

وي  خواستار تنظيم بازار برنج شد و افزود: افزايش قيمت ارقام محلي برنج در كشور  بدليل خارج شدن بازار برنج از كشاورزان و كنترل نرخ آن توسط دلالها و واسطه ها  موجب  نا متعادل شدن بازار برنج شده است .

