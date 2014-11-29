به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جلیلی مهربانی ظهر شنبه در نشست خبری در محل شهرداری مشهده با اشاره به تهاتر بدهی های شهرداری مشهد با بانک های عامل از طریق واگذاری پروژه های شهری به آنان گفت: این طرح، یکی از راه هایی است که شهرداری مشهد در سال های اخیر در پیش گرفته که مورد استقبال سیستم بانکی نیز قرار گرفته است.

مدیر بازاریابی و بهره برداری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد افزود: با اجرای این روش، علاوه بر تسویه بدهی های شهرداری مشهد، اجرای پروژه های شهری به سیستمی سپرده شده است که علاوه بر برخورداری از توان مالی لازم، امکان به خدمت گرفتن تخصص های مختلف مورد نیاز داخلی و خارجی را دارند و این پروژه ها با کیفیتی در شان شهر بهشت اجرا می شود.

وی با اشاره به بدهکاری شهرداری مشهد به تعدادی از بانک ها گفت: یکی از عمده ترین دغدغه های شهرداری مشهد در سال جاری، موضوع تسویه اوراق است زیرا عمده سررسید تسویه و بازپرداخت اوراق شهرداری مشهد در سال ۱۳۹۳ است.

جلیلی، بانک سپه را عمده ترین طلبکار شهرداری مشهد عنوان کرد و افزود: مبلغ بدهکاری شهرداری به بانک سپه، ۵۰۰ میلیارد تومان است و بر اساس توافقی که شهرداری مشهد با مجموعه بانک سپه در تهران و مشهد داشته است، سه پروژه به ارزش تقریبی معادل ۵۰۰۰ میلیارد ریال جهت تسویه این بدهی به بانک سپه واگذار می شود.

مدیر بازاریابی و بهره برداری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد تاکید کرد: امیدوار هستیم با واگذاری این سه پروژه به بانک سپه، مجموع بدهکاری شهرداری مشهد به این بانک تسویه شده و تا پایان ۱۵ اسفند ماه سال جاری که زمان سر رسید اوراق است، شهرداری به این بانک، بدهی نداشته باشد.

جلیلی همچنین در خصوص بدهکاری شهرداری به بانک تجارت نیز گفت: شهرداری همچنین با بانک تجارت نیز توافقنامه ای را در خصوص واگذاری تعدادی از پروژه های منطقه ثامن جهت تسویه اوراق، منعقد کرده است و امیدواریم هر چه سریع تر به نتیجه برسد.